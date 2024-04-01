Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок через два пропускні пункти на кордоні з Україною. А з 2 квітня протестувальники планують блокувати ще один пункт пропуску

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «Укрінформу», передає НСН.

«Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська». Через «Ягодин» та «Рава-Руська» польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України», – зазначив Демченко.

2 квітня польські фермери планують заблокувати ще один КПП на кордоні з Україною

Через «Ягодин», за його словами, протестувальники пропускають за добу на виїзд із Польщі дуже мало вантажівок. Напередодні таких було 70. Станом на ранок 1 квітня на території Польщі перебуває 500 вантажівок – по 250 навпроти кожного із двох заблокованих блокпостів. Автобуси та легкові авто поляки пропускають вільно.

За словами Демченка, 2 квітня польські фермери планують знову заблокувати пункт пропуску «Угринів-Долгобичув». Його тимчасово розблокували на час Великодніх свят.

Навіть дистанціюючись від проблем на україно-польському кордоні, можемо констатувати, що фермерство в ЄС — дійсно впливова сила.

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