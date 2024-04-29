«Мирні переговори з рф у червні» – це фейк і маніпуляція. Дана інформація, яка поширюється у мережі, не відповідає дійсності.

Про це заявляють у Центрі протидії дезінформації, передають Новини України – НСН.

Інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з рф у червні, не відповідає дійсності. Поширення цих тез у мережі є маніпуляцією навколо заяви Президента України Володимира Зеленського, – йдеться у повідомленні ЦПД 29 квітня

Зокрема, поширюється дезінформаційна теза, ніби «Зеленський анонсував початок заключення миру з рф у червні 2024 року».

Насправді Президент заявив: «Світова більшість повинна примусити рф до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру», – підкреслюють у ЦПД

Йдеться про саміт щодо Української формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. рф не буде учасником цього заходу, тож ні про яке «заключення миру» не йдеться.

Подібного роду меседжі допомагають ворогу у його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації! – закликають у Центрі протидії дезінформації

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