Ракетний удар по Львову: названо імена і вік 10 загиблих

Ракетний удар по Львову 6 липня забрав життя 10 мирних мешканців. Останньою знайшли жінку 7 червня. Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії завершено. Про це відзвітували у ДСНС. А у Львівській ОВА назвали імена і вік загиблих людей, передає Nikopolnews.

Наймолодшій жертві ракетного обстрілу Львова російськими “Калібрами” у четвер, 6 липня, було 32 роки, а найстаршій – 71. Серед загиблих 8 жінок та 2 чоловіків.

Про це розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький

Львів‘яни, яких підступно вночі у рідному домі вбили російські ракети. Вічна пам’ять, – написав він, згадавши поіменно тих, хто загинув

В списку 8 жінок та 2 чоловіки, а саме:

Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки;

Ольга, 66 років;

Світлана, 71 рік;

Ольга, 68 років;

Валерій, 67 років;

Інна, 55 років;

Ольга, 56 років.

Розділяємо біль та смуток рідних, друзів і сусідів. Це величезна трагедія для всієї України. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Відповідатимуть усі причетні до цього злочину. Ніде на Землі їм не буде спокою, – додав Козицький «На жаль, я не зміг дістати з будинку всіх, після першого попадання в людей заклинило двері, вони не могли вийти з квартир. Тому вибивали вікна, двері, щоб вивести їх. Тоді стався другий вибух – провалилася стеля…», – розповів виданню «Твоє місто» мешканець будинку, який рятував людей

Зазначимо, що поранення внаслідок удару отримали 45 людей, серед них три дитини.

Ракетний удар по Львову спричинив багато руйнувань

Раніше повідомлялося, що через ворожу ракетну атаку руйнувань у Львові зазнали:

понад 30 будинків;

більше ніж 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни, – заявляв учора Козицький.

У Львові оголосили дводенний траур у пам’ять про загиблих.

Ще новини України: Росія вдарила по Львову «Калібрами» 6 липня, є загиблі і поранені (фото, відео)