«Летіли на Київ, але різко змінили курс на Львів»: що відомо про ракетну атаку 6 липня

Цієї ночі армія рф знову атакувала Україну з повітря. НСН розповість все, що відомо про ракетну атаку 6 липня і її наслідки.

Інформація від ЗСУ про ракетну атаку 6 липня

У Повітряних Силах України повідомляють, що близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані! Нам потрібен F-16! – йдеться у повідомленні

Ворог пропрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок, в цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16, – наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Наслідки ракетної атаки на Львівщину

Львів

Як повідомлялося раніше, у Львові російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури та у багатоквартирний будинок. У багатоповерхівці загинуло четверо людей, 37 отримали поранення.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму.

Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії.

Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.

Руйнувань зазнали:

понад 30 будинків;

більше ніж 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни, – сказав Козицький

Він розповів, що поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей.

У ДСНС повідомили, що станом на зараз триває розбір завалів після теракту: під уламками 3 під’їздів зруйнованого будинку шукають людей. Сімох людей врятували. 64 евакуйовані.

Рятувальниками спільно з комунальними службами, Нацполіцією евакуйовано 14 автомобілів з під’їздних шляхів, розкрижовано 6 дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки.

На місці події організовано надання психологічної допомоги постраждалим. Психологами ДСНС надано допомогу 112 особам.

До робіт від ДСНС залучено 176 рятувальників та 31 одиниця техніки, у тому числі від 2-го Спеціального центру швидкого реагування, а також 2 кінологічні розрахунки.

Рятувальники продовжують працювати на місці прильоту у Львові

Львівський район

Уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.

Золочівський район

Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Величезна вирва у Золочівському районі

Черкаська область

Про наслідки нічної ракетної атаки росії розповів очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На території області у ніч на 6 липня впали уламки збитої крилатої ракети воєнних злочинців рф.

Зі слів Табурця, у сусідній області сили ППО відпрацьовували по ворожих цілях.

У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено, — повідомив Табурець.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

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