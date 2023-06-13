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У Повітряних силах прокоментували масовану ракетну атаку по Україні 13 червня

Журналіст
У Повітряних силах прокоментували масовану ракетну атаку по Україні 13 червня
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Окупанти здійснили ракетну атаку по Україні 13 червня. Ворог випустив ракети повітряного базування ракети Х-101/Х-555, розповіли у Повітряних силах

У ніч проти 13 червня росія знову обстріляла Україну ракетами та іранськими дронами. Було дві хвилі атаки – посеред ночі та під ранок.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат ефірі телемарафону у вівторок, 13 червня, повідомляє НСН з посиланням на ТСН.

У Повітряних силах прокоментували масовану ракетну атаку по Україні 13 червня

У Повітряних силах прокоментували масовану ракетну атаку по Україні 13 червня

За його словами, окупанти випустили ракети повітряного базування ракети Х-101/Х-555 із 8 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. А вже під ранок знову здійснили пуски ракет із 3-х бомбардувальників, лише одна ціль долетіла до України.

“Я б не сказав, що це зміна тактики. Це черговий удар, черговий терористичний акт, який росіяни роблять, на жаль, регулярно”, – сказав Ігнат.

Як він пояснив, ціль атак РФ – виснажити українську ППО.

Повітряна атака РФ 13 червня

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росіяни влаштували чергову  масовану атаку по Україні ракетами та дронами. Під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі та області, на Харківщині, Київщині і Тернопільщині було чутно звуки вибухів. Працювала ППО, але, на жаль, є влучання у Кривому Рогу.

Під ранок у Повітряних силах повідомили, що російські окупанти запустили по Україні 14 крилатих ракет, з яких 10 – було знищено протиповітряною обороною, і чотири дрони-камікадзе Shahed.

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