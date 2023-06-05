Чому шахеди долітають до Києва – у Повітряних силах пояснили

Чому шахеди долітають до Києва, пояснив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Російські дрони-камікадзе іранського походження долітають до української столиці через брак засобів для їхнього збиття на інших ділянках маршруту польоту.

Хоча підрозділи протиповітряної оборони роблять максимум від них залежного тими силами й засобами, які наявні в їхньому розпорядженні.

Про це Ігнат повідомив в коментарі Новини.LIVE, передає НСН.

“Чому ці дрони долітають до Києва? Вони долітають тому, що якби було достатньо засобів ефективно їх збивати, то збивали б”, сказав Ігнат.

При цьому він наголосив, що попри нестачу достатньої кількості вогневих і технічних засобів, безпілотники збивають, коли є можливість.

“Але основне збивається тут — коли вони атакують Київ”, зазначив військовий.

Як заявила розвідка Великої Британії, Росія протягом травня запустила по Україні рекордні понад 300 іранських дронів-камікадзе, намагаючись змусити Україну витрачати дорогі ракети, але не досягла успіху.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 June 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/ZBWyk4tK0H 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/E0RATcLPZ4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 5, 2023

Як заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов, у розібраних іранських дронах-камікадзе Shahed було знайдено компоненти, вироблені у країнах, з якими Україна підтримує союзницькі відносини. Згідно з його заявами, передбачається, що ці запасні частини могли бути придбані до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 02:45 1 червня 2023 року противник підступно атакував столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК “Іскандер”.

Було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” із Брянської області РФ. ППО збила всі 10 цілей.

У Деснянському районі від уламків російських ракет постраждали люди. Загинуло три особи.

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