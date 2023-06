Чому шахеди долітають до Києва – у Повітряних силах пояснили

Чому шахеди долітають до Києва, пояснив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Російські дрони-камікадзе іранського походження долітають до української столиці через брак засобів для їхнього збиття на інших ділянках маршруту польоту.

Хоча підрозділи протиповітряної оборони роблять максимум від них залежного тими силами й засобами, які наявні в їхньому розпорядженні.

Про це Ігнат повідомив в коментарі Новини.LIVE, передає НСН.

При цьому він наголосив, що попри нестачу достатньої кількості вогневих і технічних засобів, безпілотники збивають, коли є можливість.

Як заявила розвідка Великої Британії, Росія протягом травня запустила по Україні рекордні понад 300 іранських дронів-камікадзе, намагаючись змусити Україну витрачати дорогі ракети, але не досягла успіху.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 June 2023.

