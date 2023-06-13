Внаслідок удару по Кривому Рогу пошкоджено ТЕЦ, у шахтах заблокувало людей – ситуація в енергетиці України

Внаслідок удару по Кривому Рогу 13 червня пошкоджено ТЕЦ. Без світла залишилися тисячі людей. Яка ситуація в енергетиці України станом на сьогодні, розповіли в Міненерго, передає НСН.

Уночі ворог завдав ракетно-дронового удару по території країни. Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла – понад 9 тисяч людей. У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити – в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів.

Загальна ситуація в енергетиці України

Окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території. У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населених пункти. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

На Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС.

У Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 – в деокупованій частині області.

На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.

Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води.

Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

У Херсоні заживили 270 абонентів, які раніше були знеструмлені через підтоплення, в області – 70 абонентів.

Проведення замірів рівнів води у Каховському водосховищі фахівцями Укргідрометцентру тимчасово припинено через замулення датчиків.

Фахівці Укргідроенерго спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів.

Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями.

Були знеструмлення через негоду. А саме у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Дніпропетровській областях.

Енергетична система працює стабільно. Триває масштабна ремонтна кампанія на атомних та теплових електростанціях у межах підготовки до опалювального сезону.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 570 МВт*год. Експорт відсутній.

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