Загиблі у Києві, поранені у Дніпрі: нічна ракетна атака 24 червня – все, що відомо (фото, відео)

Нічна ракетна атака 24 червня призвела, на жаль, до жертв і серйозних руйнувань. НСН розповість все, що відомо на даний момент про наслідки. Матеріал доповнюється.

В ніч проти 24-те червня в Україні знову лунала масштабна повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські військові запустили по Україні крилаті ракети Х-101/555 з акваторії Каспійського моря.

Близько третьої години ночі жителі Дніпра, Харкова, Кропивницького, Миколаєва та Києва чули вибухи.

Нічна ракетна атака 24 червня: ситуація в регіонах

Київщина

У КМВА повідомили, що силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 ракет. Проте, на жаль, уламки однієї з ракет впали на 25-поверхівку в Солом’янському районі Києва.

Внаслідок влучання уламків в 25-типоверховий будинок в Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах (18-найбільше) будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах.

Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30.

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 людей, 3 з них госпіталізовано.

Виявлено тіла 2 загиблих людей. Згодом стало відомо, що усього загиблих внаслідок атаки троє. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту. Постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку. Залучено 90 осіб та 22 од. техніки ДСНС в т. ч. два кінологічних розрахунки. На місці працюють психологи ДСНС (надано психологічну допомогу 15 особам).

Наслідки атаки на Київ: фото, відео

Дніпропетровщина

Цієї ночі ворог масово атакував Дніпропетровщину. Є поранені і руйнування. Про наслідки атак розповів начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Вночі в області було гучно від вибухів. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину, – сказав Лисак

За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК “Схід” збили.

На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціллю російських злочинців став приватний сектор.

На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє дітей. Це хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані.

Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 – пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Ще один “прильот” – по інфраструктурному об’єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється.

Наслідки атаки на Дніпро: фото

Харківщина

Крім того, від російського обстрілу постраждав Харків. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова окупанти випустили щонайменше 3 ракети по місту. На жаль є “прильоти”.

Профільні служби працюють на місцях влучань в Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Зафіксовані попадання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загоряння. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто, – розповів зранку 24 червня голова Харківської ОВА

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