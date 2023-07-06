Росія вдарила по Львову «Калібрами» 6 липня, є загиблі і поранені (фото, відео)

Росія вдарила по Львову «Калібрами» вночі 6 липня, є загиблі і поранені, повідомляє НСН. Ця атака стала наймасштабнішою атакою на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабної війни.

РФ вночі загалом задіяла 6 ракетоносіїв із загальним залпом 36 ракет. До Львова прилетіли «Калібри», – повідомили в ОК «Південь», підкресливши, що ракети типу ‘Калібр’, випущені з моря, можуть долати значні відстані, тому несуть небезпеку для всієї України.

У Львові є влучання у об’єкт критичної інфраструктури, а також у житловий багатоповерховий будинок. Тут розбирають завали. Понівечено близько 30 будинків та 50 автомобілів.

Станом на ранок відомо вже про 4 загиблих і 34 поранених, є люди у важкому стані. За словами мера Андрія Садового, кількість загиблих може збільшитися, адже завали ще розбирають.

Російська ракета потрапила до багатоквартирного будинку у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали, – розповів начальник ОВА Максим Козицький

На ракетну атаку по Львову відреагував президент. Він показав наслідки нічного удару.

Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна, — написав Зеленський Це Найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабки, – сказав Садовий

Він додав, що ситуація складна. Надзвичайники продовжують розбирати завали.

На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення.

Росія вдарила по Львову «Калібрами» 6 липня: фото, відео

Ракетний удар по Львівщині: узагальнена інформація

Ворог атакував нашу область з Чорного моря — ракетами «Калібр».

Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищило 7 ракет над Львівщиною.

Львів

Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Постраждали 34 людини.

Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Львівський район

Уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.

Золочівський район

Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Вже відомо, що цієї ночі Сили ППО збили сім з 10 крилатих ракет ворога. Про це повідомили Повітряні сили.

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