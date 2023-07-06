Росія вдарила по Львову «Калібрами» 6 липня, є загиблі і поранені (фото, відео)

Росія вдарила по Львову «Калібрами» вночі 6 липня, є загиблі і поранені, повідомляє НСН. Ця атака стала наймасштабнішою атакою на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабної війни.
РФ вночі загалом задіяла 6 ракетоносіїв із загальним залпом 36 ракет. До Львова прилетіли «Калібри», – повідомили в ОК «Південь», підкресливши, що ракети типу ‘Калібр’, випущені з моря, можуть долати значні відстані, тому несуть небезпеку для всієї України.
У Львові є влучання у об’єкт критичної інфраструктури, а також у житловий багатоповерховий будинок. Тут розбирають завали. Понівечено близько 30 будинків та 50 автомобілів.
Станом на ранок відомо вже про 4 загиблих і 34 поранених, є люди у важкому стані. За словами мера Андрія Садового, кількість загиблих може збільшитися, адже завали ще розбирають.
Російська ракета потрапила до багатоквартирного будинку у Львові. Було загоряння, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають усю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали, – розповів начальник ОВА Максим Козицький
На ракетну атаку по Львову відреагував президент. Він показав наслідки нічного удару.
Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна, — написав Зеленський
Це Найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабки, – сказав Садовий
Він додав, що ситуація складна. Надзвичайники продовжують розбирати завали.
На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення.
Росія вдарила по Львову «Калібрами» 6 липня: фото, відео
Ракетний удар по Львівщині: узагальнена інформація
Ворог атакував нашу область з Чорного моря — ракетами «Калібр».
Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищило 7 ракет над Львівщиною.
Львів
Підтвердили загибель чотирьох людей. На момент влучання усі вони перебували в будинку. Постраждали 34 людини.
Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.
До ліквідації наслідків удару залучили 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.
Львівський район
Уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих.
Золочівський район
Унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.
Вже відомо, що цієї ночі Сили ППО збили сім з 10 крилатих ракет ворога. Про це повідомили Повітряні сили.
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