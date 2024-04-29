98-річна бабуся пішки вийшла з окупованого Очеретиного. Вона пройшла пішки 10 кілометрів під обстрілами. Падала і знову підіймалася та йшла. Зараз вона у безпеці. Бабуся розповіла, що відбувається там, куди прийшов її «визволяти» «руській мір».

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Національну поліцію, яка оприлюднила відео з літньою жінкою.

Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою, — розповіли у поліції

Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол». Поліціянти відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

У поліції зазначили, що після «марш-кидку» Лідія Степанівна почувається добре.

Там страшне… (в Очеретиному – ред.). Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Та війна такою не була – жодної хати розбитої не було. А зараз… Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла”, — каже жінка

98-річна бабуся пішки вийшла з окупованого Очеретиного: відео

«Там страшне, та війна така не була»: 98-річна бабуся пішки вийшла з окупованого Очеретиного (відео)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 88-річний дідусь усю ніч йшов під обстрілами, аби не залишатися з росіянами в окупованій частині Очеретиного

Ось таку старість влаштували жителям Донбасу “брати”.

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