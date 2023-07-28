Народним депутатам заборонили виїжджати з України – Гончаренко

Народним депутатам заборонили виїжджати з України. Це сталося після низки скандалів із «відрядженнями» народних обранців на люксові курорти.

Про це інформує НСН з посиланням на УП і допис нардепа Олексія Гончаренка.

Як пише Українська правда, влада доопрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження народних депутатів та чиновників.

«Люди втратили зв’язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі. Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються», зазначило джерело УП.

Перед цим Гончаренко заявив, нібито на пости прикордонників розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів. А всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення Офісу президента по кожному з них.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що заходи прикордонного контролю відбуваються відповідно до чинного законодавства.

«Заходи прикордонного контролю й надалі відбуватимуться відповідно до норм чинного законодавства, в т.ч. і правил, які встановлені на період дії воєнного стану та прописані в постанові уряду номер 57», відповів Демченко.

Передісторія:

15 липня стало відомо, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії “Слуга народу” 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у “Слузі народу” вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.

Цього ж дня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень.

26 липня стало відомо, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України розслідують законність виїзду на відпочинок народного депутата Юрія Арістова під час збройної агресії РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до країни заявив, що посадовців, які «думають, як більше часу провести б за кордоном, і шукають собі “вигідні” відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи пляжами», не буде.

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