Держприкордонслужба розповіла, як здійснюється виїзд чоловіків за кордон під час війни. Які зміни відбулися і в якому випадку можуть відмовити

Багато хто намагається перетнути кордон, не відповідаючи умовам, не маючи необхідних підтвердних документів. Прикордонники в середньому за добу відмовляють близько 120-150 особам в перетині кордону саме через те, що вони не підпадають під умови виїзду з України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Про це розповідає НСН, з посиланням на ТСН.

Він також розповів, кого стосуються підтвердні документи з військкомату з оновленими даними ТЦК.

Виїзд чоловіків за кордон під час війни – що змінилося і в яких випадках можуть відмовити

“Єдині, кого стосуються підтвердні документи з військкомату (з оновленими даними ТЦК, – ред.) – це непридатні особи, які виключені з військового обліку і які мають право перетнути кордон. До прикладу, якщо слідують за кордон особи з інвалідністю, то ми в них перевіряємо виключно документи, які підтверджують інвалідність. Якщо говорити про батьків, у кого на утриманні є троє неповнолітніх дітей і більше, то ми перевіряємо тільки факти наявності неповнолітніх дітей і факти утримання”, – зазначив Андрій Демченко

За його словами, військовослужбовці мають право перетнути кордон на виїзд за межі держави, у відпустку, якщо таку можливість надав керівник, і власне є підтвердження, тобто відпускний квиток, де зазначено місце перебування за кордоном.

“Також ми перевіремо документи, які підтверджують, що дана особа є військовослужбовцем”, – додав Андрій Демченко.

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