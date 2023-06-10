Юрист розповів, у якому випадку виїзд за кордон для чоловіків може опинитися під забороною і після скасування воєнного стану

Виїзд за кордон для українських чоловіків може бути заборонено і після закінчення війни, адже в Україні замість військового може бути оголошено надзвичайний стан.

Про це розповів адвокат Владислав Юрчак у коментарі 24 каналу. Про це інформує НСН.

Він зазначив, що заборона на виїзд із країни пов’язана і з військовим, і з надзвичайним станами. Також поки що не ясно, що буде в правовому полі після закінчення війни. Цілком імовірно, що буде введено режим НС, а заборону виїзду для чоловіків продовжать. Якщо цього не станеться, то заборона буде скасована.

Незаконний перетин кордону під час війни

Порушення заборони на виїзд за кордон для військовозобов’язаних загрожує адміністративним покаранням.

Там порушника можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень або заарештувати на строк до 15 діб із конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення.

Крім того, загрожує покарання тим, хто виїхав за кордон на підставі фальшивих довідок.

Якщо факт буде доведено правоохоронцями, то громадянин відповідатиме перед законом за кількома статтями:

підробка документа – загрожує штраф до 17 000 гривень або позбавлення волі на строк до 3 років;

використання підробленого документа – загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі на два роки.

Виїзд за кордон для чоловіків – чи продовжать заборону після війни

Хто може перетинати кордон під час війни

Водночас деякі чоловіки мають право виїжджати за межі України. Йдеться про тих, хто:

знявся з військового обліку;

є тимчасово непридатним (з оформленою довідкою про інвалідність або з укладанням військово-лікарської комісії для набуття статусу тимчасової непридатності);

є багатодітним батьком;

є батьком одинаком;

має інвалідність;

їде за кордон як супроводжуючий;

чоловіків із наявним постійним місцем проживання за кордоном;

деяких військовослужбовців (поранено військових, які потребують лікування або реабілітації за кордоном та військовослужбовців, які вирушають на спеціалізоване навчання);

водіїв-міжнародників та водіїв-волонтерів;

працює на залізниці чи моряк;

є спортсменом чи культурним діячем.

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