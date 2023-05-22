В Україні ВЛК працюватимуть по-новому – як зміниться система медогляду військовозобов’язаних

Стало відомом, як зміниться робота ВЛК в Україні. Депутати проголосували за відповідний законопроект
Депутати проголосували за законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медоглядів військовозобов’язаних.
Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.
В Україні ВЛК працюватимуть по-новому
Що зміниться у роботі військово-лікарських комісій
- ВЛК тепер працюватимуть не лише при ТЦК, а й у цивільних медустановах, зокрема, при лікарнях та поліклініках.
- Для працівників військово-лікарських комісій для проведення медоглядів військовозобов’язаних громадян буде виділено окреме фінансування.
- Для проходження ВЛК військовозобов’язані зможуть записатися на певний час до електронної черги.
- Буде відкрито гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військовослужбовців.
- Між ТЦК, військовими частинами та цивільними медичними установами буде налагоджено електронний обмін документами. Медустанови, які працюють у системі Міноборони, матимуть доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.
Тобто працівники військово-лікарськиї комісій отримають доступ до всіх обстежень і хвороб, матимуть вичерпну інформацію про стан здоров’я кожного військовозобов’язаного, знатимуть всі історію його хвороби.
Завдяки цьому військовозобов’язані, у яких раніше не було зафіксовано хвороб, уже не зможуть уникнути мобілізації через “раптові” відхилення здоров’я. А якщо захворювання будуть виявлені, зможуть пройти додаткове медичне обстеження.
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