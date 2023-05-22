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В Україні ВЛК працюватимуть по-новому – як зміниться система медогляду військовозобов’язаних

Журналіст
В Україні ВЛК працюватимуть по-новому – як зміниться система медогляду військовозобов’язаних
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Стало відомом, як зміниться робота ВЛК в Україні. Депутати проголосували за відповідний законопроект

Депутати проголосували за законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медоглядів військовозобов’язаних.

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

В Україні ВЛК працюватимуть по-новому

В Україні ВЛК працюватимуть по-новому – як зміниться система медогляду військовозобов’язаних

 Що зміниться у роботі військово-лікарських комісій

  • ВЛК тепер працюватимуть не лише при ТЦК, а й у цивільних медустановах, зокрема, при лікарнях та поліклініках.
  • Для працівників військово-лікарських комісій для проведення медоглядів військовозобов’язаних громадян буде виділено окреме фінансування.
  • Для проходження ВЛК військовозобов’язані зможуть записатися на певний час до електронної черги.
  • Буде відкрито гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військовослужбовців.
  • Між ТЦК, військовими частинами та цивільними медичними установами буде налагоджено електронний обмін документами. Медустанови, які працюють у системі Міноборони, матимуть доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.

Тобто працівники військово-лікарськиї комісій отримають доступ до всіх обстежень і хвороб, матимуть вичерпну інформацію про стан здоров’я кожного військовозобов’язаного, знатимуть всі історію його хвороби.

Завдяки цьому військовозобов’язані, у яких раніше не було зафіксовано хвороб, уже не зможуть уникнути мобілізації через “раптові” відхилення здоров’я. А якщо захворювання будуть виявлені, зможуть пройти додаткове медичне обстеження.

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