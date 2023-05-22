В Україні ВЛК працюватимуть по-новому – як зміниться система медогляду військовозобов’язаних

Стало відомом, як зміниться робота ВЛК в Україні. Депутати проголосували за відповідний законопроект

Депутати проголосували за законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медоглядів військовозобов’язаних.

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

В Україні ВЛК працюватимуть по-новому

Що зміниться у роботі військово-лікарських комісій

ВЛК тепер працюватимуть не лише при ТЦК, а й у цивільних медустановах, зокрема, при лікарнях та поліклініках.

Для працівників військово-лікарських комісій для проведення медоглядів військовозобов’язаних громадян буде виділено окреме фінансування.

Для проходження ВЛК військовозобов’язані зможуть записатися на певний час до електронної черги.

Буде відкрито гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військовослужбовців.

Між ТЦК, військовими частинами та цивільними медичними установами буде налагоджено електронний обмін документами. Медустанови, які працюють у системі Міноборони, матимуть доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.

Тобто працівники військово-лікарськиї комісій отримають доступ до всіх обстежень і хвороб, матимуть вичерпну інформацію про стан здоров’я кожного військовозобов’язаного, знатимуть всі історію його хвороби.

Завдяки цьому військовозобов’язані, у яких раніше не було зафіксовано хвороб, уже не зможуть уникнути мобілізації через “раптові” відхилення здоров’я. А якщо захворювання будуть виявлені, зможуть пройти додаткове медичне обстеження.

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