Електронний реєстр військовозобов’язаних чоловіків в Україні – що про це відомо

В Україні з’явилася інформація про електронний реєстр військовозобов’язаних. Багато українців почали панікувати, адже вважають, що внесення їхніх даних до електронного реєстру це те саме, що вручення повістки

Як передає НСН, про це пише lviv.znaj.ua.

В Україні продовжуються заходи щодо мобілізації, і ніхто не може вгадати, де і коли військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістку в ТЦК, окрім самих працівників цих “центрів”. Важливо знати, що цей процес, взяття військовозобов’язаних на облік, постійно супроводжується змінами та оновленнями.

Так, днями з’явилася інформація про електронний реєстр військовозобов’язаних, створений в Україні для оптимізації даних.

Це означає, що чоловіки повинні з’явитися в ТЦК і надати основні дані, щоб вони були внесені в базу.

У зв’язку з цим багато українців почали панікувати, вважаючи, що внесення їхніх даних до електронного реєстру це те саме, що вручення повістки. Проте у військкоматах це заперечують. Там наголосили, що дані про більшість військовозобов’язаних у них і так є, проте вони потребують оновлення і нічого більшого.

На даний момент насамперед відправляються для взяття на електронний облік ті чоловіки, які працюють офіційно, тобто їх відправляють роботодавці. А також усіх, хто зареєстрований у Центрі зайнятості тощо. При цьому слід зазначити, що процедуру пройде кожен, хоч би як намагався відтягувати цей момент.

Що відомо про Електронний реєстр військовозобов’язаних чоловіків в Україні

Слід зазначити, що мета військкоматів – максимально оновити базу даних, яка зараз є повністю “паперовою”, і мати дані абсолютно про кожного, хто може отримати повістку і вирушити до лав ЗСУ.

Як ми повідомляли раніше, окупанти готують проведення власного наступу на Запоріжжі на випадок, якщо потенційний український контрнаступ провалиться, зазначає Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 30 квітня з посиланням на власне джерело.

Той факт, що високопоставлені російські чиновники та правоохоронні органи обговорюють можливі кандидатури на посаду голів різних районів Запорізької області, які наразі перебувають під контролем України, російське джерело навело як іще один доказ планів Росії просуватися в південному напрямку,– йдеться в повідомленні.

Станом на 1 травня на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ увечері понеділка.

Ще новини України: Видали повістку в іншій області: у який ТЦК потрібно йти в такому разі