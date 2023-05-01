Окупанти розробляють плани наступу на Запоріжжі – ISW

Окупанти розробляють плани наступу на Запоріжжі, повідомляє у своєму свіжому звіті Інститут вивчення війни, передає НСН.

Російські окупанти готують проведення власного наступу на півдні України на випадок, якщо потенційний український контрнаступ провалиться, зазначає Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 30 квітня з посиланням на власне джерело.

Той факт, що високопоставлені російські чиновники та правоохоронні органи обговорюють можливі кандидатури на посаду голів різних районів Запорізької області, які наразі перебувають під контролем України, російське джерело навело як іще один доказ планів Росії просуватися в південному напрямку, – йдеться в повідомленні.

Станом на 1 травня на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ увечері понеділка.

Протягом доби ворог обстріляв Времівку, Новосілку, Новопіль Донецької області; Малинівку, Гуляйполе, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку та Зелений Гай Запорізької області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівку, Золоту Балку, Качкарівку, Берислав, Веселе, Одрадокам’янку, Тягинку, Білозерку, Кізомис та місто Херсон.

Сильно дісталося сьогодні Гуляйполю, по якому 1 травня близько 11:30 російські військові завдали авіаційних ударів. Три людини отримали поранення.

Частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку.

Також частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено автівку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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