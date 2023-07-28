Святкувати Різдво та День захисників будемо за новими датами – Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким переносяться дати святкування кількох державних свят. Коли тепер святкувати Різдво, День Української Державності та День захисників і захисниць України?

Про це повідомляє НСН з посиланням на указ президента та закон №9431.

Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відтепер Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, натомість 7 січня виключили з переліку святкових і вихідних днів.

Окрім того, 15 липня святкуватимуть День Української Державності (замість 28 липня), коли вшановують пам’ять державотворця Володимира Великого;

Також перенесено на 1 жовтня перенесено День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня). Це день пов’язаний з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Крім того, змінилися дати й інших святкових днів:

День української писемності та мови, замість 9 листопада – 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі – України та День Української Державності, замість 28 липня – 15 липня;

День усиновлення, замість 30 вересня – 17 вересня.

Також тепер День сім’ї буде мати назву Міжнародний день сім’ї і відзначатиметься 15 травня.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказувалося, що в умовах повномасштабної війни рф проти України триває потужне відродження української нації. Мовляв, успішна боротьба за ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню українців мати власні традиції, свята тощо.

Там також зазначалося, що українському народові тривалий час нав’язували російську ідеологію у майже всіх сферах життя, зокрема й стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня.

Верховна Рада ухвалила в цілому цей законопроєкт 14 липня.

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