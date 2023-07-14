Рада перенесла святкування Різдва і змінила дати ще низки свят – всі подробиці

Верховна Рада змінила дати державних свят. Зокрема, святкування Різдва тепер офіційно перенесено на 25 грудня.

Відповідне рішення 14 липня підтримали народні депутати 241 голосом.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає НСН.

Ну що, будемо святкувати 25 грудня (Різдво. – ред.). Ми поступово до цього йшли останні роки і тепер остаточно рішення прийнято. Насправді, правильне рішення, прокоментував Гончаренко.

Натомість 7 січня виключили з переліку святкових і вихідних днів.

Також переноситься дата святкування Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня, коли вшановують пам’ять державотворця Володимира Великого.

Крім того, перенесено святкування Дня захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня, яке пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Гончаренко уточнив, що всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Тобто День Української державності відсвяткують ще 28 липня у цьому році. У наступному буде 15 липня. А вже День захисників і захисниць – з 1 жовтня, додав парламентар.

У пояснювальній записці законопроєкту вказувалося, що в умовах повномасштабної війни рф проти України триває потужне відродження української нації. Мовляв, успішна боротьба за ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню українців мати власні традиції, свята тощо.

Там також зазначалося, що українському народові тривалий час нав’язували російську ідеологію у майже всіх сферах життя, зокрема й стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня.

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