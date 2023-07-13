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Уряд ухвалив рішення щодо декретної відпустки для жінок – що змінилося

Журналіст
Уряд ухвалив рішення щодо декретної відпустки для жінок – що змінилося
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Верховна Рада України ухвалила зміни щодо декретної відпустки для жінок. Про це розповідає НСН

Згідно ухваленого рішення, жінки самі обиратимуть, коли виходити в декрет, враховуючи медичні показання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Уряд ухвалив рішення щодо декретної відпустки для жінок

Уряд ухвалив рішення щодо декретної відпустки для жінок

Нардеп повідомив, що Верховна Рада ухвалила закон №9271 щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Таким чином вагітні самостійно обиратимуть дату, коли їм виходити в декрет, враховуючи самопочуття та медичні показання.

“Надання можливості працюючій жінці, за відсутності медичних протипоказань та за її бажанням, розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, і пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки”, –  написав Железняк

Дні відпустки перед пологами можуть бути перенесені на час після народження дитини. Загалом законом передбачено 126 календарних днів декретної відпустки або 140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів.

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