5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоSoc

Чи потрібно платити за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу – НСЗУ

Журналіст
Чи потрібно платити за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу НСЗУ
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Чимало людей переконані, що за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу між лікарнями, потрібно платити “благодійний внесок”. В НСЗУ відповіли, чи справді це так

Транспортування пацієнтів, якф потребують супроводу між лікарнями, передбачено пакетом “екстрена меддопомога“ і є безоплатним.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Чи потрібно платити за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу

Чи потрібно платити за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу

Екстрена медична допомога входить до Програми медичних гарантій та є безоплатною:
на місці події;

  • під час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги в цей час, у відповідь на звернення медичних працівників;
  • при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД.

В НСЗУ наголошують, що забезпечення транспортування пацієнта/пацієнтки між лікарнями за наявності медичних показань та за потреби медичного супроводу відповідно до затвердженого клінічного маршруту (у тому числі за межі області) – є безоплатним і гарантовано Програмою медичних гарантій.

Ще новини України: За що не потрібно платити в лікарні – це важливо знати

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×