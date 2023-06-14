Чи потрібно платити за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу – НСЗУ

Чимало людей переконані, що за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу між лікарнями, потрібно платити “благодійний внесок”. В НСЗУ відповіли, чи справді це так

Транспортування пацієнтів, якф потребують супроводу між лікарнями, передбачено пакетом “екстрена меддопомога“ і є безоплатним.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Чи потрібно платити за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу

Екстрена медична допомога входить до Програми медичних гарантій та є безоплатною:

на місці події;

під час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги в цей час, у відповідь на звернення медичних працівників;

при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД.

В НСЗУ наголошують, що забезпечення транспортування пацієнта/пацієнтки між лікарнями за наявності медичних показань та за потреби медичного супроводу відповідно до затвердженого клінічного маршруту (у тому числі за межі області) – є безоплатним і гарантовано Програмою медичних гарантій.

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