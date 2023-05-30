За що не потрібно платити в лікарні – це важливо знати

В Україні є поширений міф, що за всі аналізи у медичному закладі необхідно платити. Як виявилось, це не так. За що не потрібно платити в лікарні
Про це повідомляє Національна служба здоров’я у Telegram, інформує НСН
За що не потрібно платити в лікарні
Експерти кажуть, що аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, є складовою медичних послуг. Тому за них не потрібно платити.
Майже кожним пакетом медичних послуг передбачені безоплатні аналізи. Перелік безкоштовних аналізів у пакетах “Програми медичних гарантій” можна переглянути за посиланням.
Головна умова для отримання безоплатних аналізів, якщо пацієнт не лікується в стаціонарі – це направлення. В умовах стаціонару всі необхідні аналізи передбачені стаціонарними пакетами надання допомоги і мають бути зроблені безпосередньо у лікарні. Те ж саме при екстреній госпіталізації.
Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів, які можна отримати у сімейного лікаря:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- рівень глюкози у крові;
- загальний аналіз холестерину;
- тест на вагітність;
- тест на ВІЛ;
- тест на вірусні гепатити;
- тест на тропонін;
- тест на COVID-19.
Що робити, якщо змушують заплатити
Важливо, якщо вам пропонують заплатити за аналізи, ви можете зателефонувати у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 та уточнити, які медичні послуги можна отримати безоплатно, а потім звернутись до керівника лікарні за роз’ясненням щодо необхідності оплати.
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