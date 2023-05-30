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За що не потрібно платити в лікарні – це важливо знати

Журналіст
За що не потрібно платити в лікарні це важливо знати
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В Україні є поширений міф, що за всі аналізи у медичному закладі необхідно платити. Як виявилось, це не так. За що не потрібно платити в лікарні

Про це повідомляє Національна служба здоров’я у Telegram, інформує НСН

За що не потрібно платити в лікарні

Експерти кажуть, що аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, є складовою медичних послуг. Тому за них не потрібно платити.

Майже кожним пакетом медичних послуг передбачені безоплатні аналізи. Перелік безкоштовних аналізів у пакетах “Програми медичних гарантій” можна переглянути за посиланням.

За що не потрібно платити в лікарні

Головна умова для отримання безоплатних аналізів, якщо пацієнт не лікується в стаціонарі – це направлення. В умовах стаціонару всі необхідні аналізи передбачені стаціонарними пакетами надання допомоги і мають бути зроблені безпосередньо у лікарні. Те ж саме при екстреній госпіталізації.

Перелік безкоштовних базових тестів та аналізів, які можна отримати у сімейного лікаря:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • рівень глюкози у крові;
  • загальний аналіз холестерину;
  • тест на вагітність;
  • тест на ВІЛ;
  • тест на вірусні гепатити;
  • тест на тропонін;
  • тест на COVID-19.

Що робити, якщо змушують заплатити

Важливо, якщо вам пропонують заплатити за аналізи, ви можете зателефонувати у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 та уточнити, які медичні послуги можна отримати безоплатно, а потім звернутись до керівника лікарні за роз’ясненням щодо необхідності оплати.

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