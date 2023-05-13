Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші за лікування – НСЗУ

В Україні всі пацієнти можуть отримати безкоштовну допомогу лікаря та ліки, які передбачені Програмою медичних гарантій. Якщо у медзакладі вимагають гроші за лікування, українці можуть подати скаргу

Про це повідомляє НСН з посиланням на Національну службу здоров’я України в Facebook.

“Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, – це порушення”, – йдеться у повідомленні.

У разі вимагання хабаря пацієнт або його уповноважена особа можуть подати скаргу.

Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 16-77.

Куди подати скаргу, якщо у лікарні вимагають гроші за лікування

Рекомендації щодо звернення:

Зазначте прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження, дату події, яка сталась з пацієнтом.

Правильно вкажіть назву лікарні. Якщо маєте змогу, додайте код ЄДРПОУ – його легко знайти в інтернеті.

Напишіть посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали.

Детально опишіть ситуацію: які саме ліки у вас вимагають докупити. За можливістю зазначте суму коштів, яку вам довелось витратити, або яку з вас вимагали. За можливості, додайте копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт.

Вкажіть свої контакти, які допоможуть з вами зв’язатися: номер телефону, електронну адресу.

Як ми повідомляли раніше, громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП учасник бойових дій пред’являє паспорт громадянина України та надає документ, що підтверджує право на пільги, та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт з відповідною відміткою (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган).

Інформацією про місце проживання людини є відомості, що були внесені до паспорта як місце реєстрації.

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