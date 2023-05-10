Як українцям отримати виплати на лікування від міжнародного фонду – куди звертатися

Естонська рада у справах біженців надає жителям України багатоцільову грошову допомогу. В тому числі – термінові виплати на лікування.

Як отримати допомогу розповідає НСН з посиланням на сторінку міжнародної організації.

Естонська рада у справах біженців надає багатоцільову матеріальну допомогу, щоб підтримати українців, які постраждали від війни.

Міжнародна організація підтримує різні цільові групи у 9 областях:

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Харківська,

Сумська,

Чернігівська,

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська.

Грошову допомогу надають на основі вразливості, яку оцінюють індивідуально. Сума виплат складає 6600 грн на людину за 3 місяці. Для реєстрації треба зателефонувати за номером кол-центру: 067-105-28-03.

Дві категорії людей можуть отримати допомогу без необхідності дзвонити до кол-центру:

Якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих або нещодавно деокупованих (звільнених) територіях і не маєте можливості здійснювати телефонні дзвінки, надішліть запит тут. Ця форма заявки відкрита щотижня з понеділка о 8:00 до п’ятниці о 18:00. У вихідні дні заявка не подається.

Якщо у Вас екстрений випадок, коли багатоцільова матеріальна допомога потрібна терміново і від цього залежить життя людини (один або більше членів домогосподарства має онкологічне захворювання і потребує негайної операції; один або більше членів домогосподарства отримали поранення внаслідок бойових дій і потребує негайного лікування), ви можете подати терміновий запит на допомогу за цим посиланням.

При заповненні заявки на допомогу треба завантажити медичну довідку, яка підтверджує захворювання, та копію паспорта.

Раніше ми писали, як отримати нову гуманітарну допомогу у трьох областях України від австрійської благодійної організації Hilfswerk International.

Наразі в Україні від організації діє програма Help Point, за якою надається допомога постраждалим переселенцям та найбільш вразливим категоріям населення. Для цього працюють спеціальні гуманітарні центри.

Help Point зараз працює в Івано-Франківську, Покрові Дніпропетровської області та Валках Харківської області.

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