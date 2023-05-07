Як отримати нову гуманітарну допомогу у трьох областях України

На Дніпропетровщині, а також в Івано-Франківську та на Харківщині можна отримати гуманітарну допомогу від австрійської благодійної організації Hilfswerk International.

Про те, як і хто це може зробити, розповість НСН.

Hilfswerk International (HWI) – це неурядова неприбуткова організація, що зареєстрована в Австрії та яка проводить діяльність щодо надання гуманітарної допомоги потребуючим.

Наразі в Україні від організації діє програма Help Point, за якою надається допомога постраждалим переселенцям та найбільш вразливим категоріям населення. Для цього працюють спеціальні гуманітарні центри.

Help Point зараз працює в Івано-Франківську, Покрові Дніпропетровської області та Валках Харківської області.

Допомогу українці можуть отримати у вигляді продуктових та гігієнічних наборів (для дітей і дорослих) психологічної та соціальної підтримки.

Хто може претендувати на отримання допомоги

Отримати допомогу можуть українці, які потребують допомогу та відносяться до наступних категорій населення:

переселенці (ВПО)

люди з інвалідністю

багатодітна родина

одинока мати або батько

родина, в якій є люди з інвалідністю

члени родини учасників бойових дій (УБД) тощо

Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися онлайн, заповнивши відповідну заявку за посиланнями нижче.

Help Point в Івано-Франківську

Можна отримати гуманітарну допомогу жителям Івано-Франківська за посиланням.

Також відкрито первинну реєстрацію для участі в психологічних та освітніх заходах у Help Point за посиланням.

Телеграм-канал організації.

Help Point у місті Покров Дніпропетровської області

Заявку на отримання гуманітарної допомоги у м. Покров потрібно залишити за цим посиланням.

Щоб взяти участь в освітніх та психологічних заходів потрібно заповнити та надіслати анкета для участі за посиланням.

Телеграм-канал організації.

Як зазначили у Хелп Поінт Покров, наразі надійшла партія гуманітарної допомоги за травень. Привезені продукти та побутова хімія.

На наступному тижні будемо сортувати пакунки, а потім видавати їх найбільш уразливим категоріям населення, йдеться у повідомленні.

Help Point у Валках Харківської області

Для отримання гуманітарної допомоги в Валки потрібно заповнити та надіслати заявку онлайн за посиланням.

Для участі в психологічних та освітніх заходів необхідно заповнити заявку за посиланням.

Телеграм-канал організації.

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