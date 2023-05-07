Як отримати нову гуманітарну допомогу у трьох областях України

На Дніпропетровщині, а також в Івано-Франківську та на Харківщині можна отримати гуманітарну допомогу від австрійської благодійної організації Hilfswerk International.
Про те, як і хто це може зробити, розповість НСН.
Hilfswerk International (HWI) – це неурядова неприбуткова організація, що зареєстрована в Австрії та яка проводить діяльність щодо надання гуманітарної допомоги потребуючим.
Наразі в Україні від організації діє програма Help Point, за якою надається допомога постраждалим переселенцям та найбільш вразливим категоріям населення. Для цього працюють спеціальні гуманітарні центри.
Help Point зараз працює в Івано-Франківську, Покрові Дніпропетровської області та Валках Харківської області.
Допомогу українці можуть отримати у вигляді продуктових та гігієнічних наборів (для дітей і дорослих) психологічної та соціальної підтримки.
Хто може претендувати на отримання допомоги
Отримати допомогу можуть українці, які потребують допомогу та відносяться до наступних категорій населення:
- переселенці (ВПО)
- люди з інвалідністю
- багатодітна родина
- одинока мати або батько
- родина, в якій є люди з інвалідністю
- члени родини учасників бойових дій (УБД) тощо
Як отримати допомогу
Для того, щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися онлайн, заповнивши відповідну заявку за посиланнями нижче.
Help Point в Івано-Франківську
Можна отримати гуманітарну допомогу жителям Івано-Франківська за посиланням.
Також відкрито первинну реєстрацію для участі в психологічних та освітніх заходах у Help Point за посиланням.
Телеграм-канал організації.
Help Point у місті Покров Дніпропетровської області
Заявку на отримання гуманітарної допомоги у м. Покров потрібно залишити за цим посиланням.
Щоб взяти участь в освітніх та психологічних заходів потрібно заповнити та надіслати анкета для участі за посиланням.
Телеграм-канал організації.
Як зазначили у Хелп Поінт Покров, наразі надійшла партія гуманітарної допомоги за травень. Привезені продукти та побутова хімія.
На наступному тижні будемо сортувати пакунки, а потім видавати їх найбільш уразливим категоріям населення, йдеться у повідомленні.
Help Point у Валках Харківської області
Для отримання гуманітарної допомоги в Валки потрібно заповнити та надіслати заявку онлайн за посиланням.
Для участі в психологічних та освітніх заходів необхідно заповнити заявку за посиланням.
Телеграм-канал організації.
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