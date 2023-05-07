Списки громад на виплати ВПО оновили – актуальний перелік

В Україні оновили перелік громад на виплати ВПО. Мінреінтеграції надало актуальний список.

Про це НСН повідомляє з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наказом Мінреінтеграції від 25 квітня 2023 року № 125 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, йдеться у повідомленні на сайті.

З актуальним переліком громад, мешканці яких мають право на державну допомогу на проживання ВПО можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадуємо, що вказаний перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється.

Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Виплати ВПО – скільки та хто може отримувати

З березня минулого року внутрішні переселенці, зареєстровані як ВПО, щомісяця отримують від держави допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Такими ж самими будуть виплати і у травні 2023 року, тобто змін не відбудеться.

Нарахування допомоги відбувається автоматично. Виплати здійснюються щомісячно з місяця звернення (за повний місяць, незалежно від дати звернення) на кожного переселенця.

Право на виплати мають:

Переселенці, які виїхали з населених пунктів із Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Перелік затверджений наказом Мінреінтеграції №309 і регулярно оновлюється.

Громадяни, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни та які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування втрат (зокрема, через портал Дія).

Громадяни, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування, що їхнє нерухоме майно (житло) пошкоджене чи знищене через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені розв’язаною РФ війною.

Право на допомогу мають і ті ВПО, які отримували щомісячні адресні виплати для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року (йдеться про громадян, яким автоматично продовжили ці виплати після початку повномасштабної війни).

Держава також здійснює виплати переселенцям, які повторно перемістились із ТОТ чи територій, на яких відбуваються бойові дії, після 24 лютого 2022 року.

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