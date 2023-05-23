Чи можна звернутись до лікарні з направленням від сімейного лікаря-ФОП – НСЗУ

Стало відомо, чи можна звернутися до комунальної лікарні з направленням від сімейного лікаря-ФОП

Майже 3 млн пацієнтів уклали декларації із сімейними лікарями, які працюють у приватних центрах, а також із лікарями-ФОП і користуються потрібними медичними послугами.

У деяких пацієнтів є побоювання, що укладена декларація із лікарем приватної практики обмежить доступ до медичної допомоги, яку надають комунальні лікарні.

Те, що з направленням, виписаним сімейним лікарем-ФОП, не можна звернутись до комунальної лікарні по необхідну медичну допомогу – це неправда. Про це повідомляє НСН з посиланням на НСЗУ.

Маючи електронне направлення пацієнт має право звернутись у будь-яку лікарню, незалежно від форми власності. Головне – наявність у медичного закладу договору з НСЗУ на ті медичні послуги, які пацієнт планує отримати.

Чи можна звернутись до лікарні з направленням від сімейного лікаря-ФОП

Тож наприклад, якщо пацієнт або пацієнтка уклали декларацію з сімейним лікарем, що працює як ФОП, але багато років обслуговувалися в ендокринолога, що працює в комунальній лікарні, то з направленням можна записатись на прийом до ендокринолога в комунальну лікарню.

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Що зміниться у роботі військово-лікарських комісій

ВЛК тепер працюватимуть не лише при ТЦК, а й у цивільних медустановах, зокрема, при лікарнях та поліклініках.

Для працівників ВЛК для проведення медоглядів військовозобов’язаних громадян буде виділено окреме фінансування.

Для проходження ВЛК військовозобов’язані зможуть записатися на певний час до електронної черги.

Буде відкрито гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військовослужбовців.

Між ТЦК, військовими частинами та цивільними медичними установами буде налагоджено електронний обмін документами. Медустанови, які працюють у системі Міноборони, матимуть доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.

Тобто працівники ВЛК отримають доступ до всіх обстежень і хвороб, матимуть вичерпну інформацію про стан здоров’я кожного військовозобов’язаного, знатимуть всі історію його хвороби.

Завдяки цьому військовозобов’язані, у яких раніше не було зафіксовано хвороб, уже не зможуть уникнути мобілізації через “раптові” відхилення здоров’я. А якщо захворювання будуть виявлені, зможуть пройти додаткове медичне обстеження.

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