Чи можна звернутись до лікарні з направленням від сімейного лікаря-ФОП – НСЗУ

Стало відомо, чи можна звернутися до комунальної лікарні з направленням від сімейного лікаря-ФОП
Майже 3 млн пацієнтів уклали декларації із сімейними лікарями, які працюють у приватних центрах, а також із лікарями-ФОП і користуються потрібними медичними послугами.
У деяких пацієнтів є побоювання, що укладена декларація із лікарем приватної практики обмежить доступ до медичної допомоги, яку надають комунальні лікарні.
Те, що з направленням, виписаним сімейним лікарем-ФОП, не можна звернутись до комунальної лікарні по необхідну медичну допомогу – це неправда. Про це повідомляє НСН з посиланням на НСЗУ.
Маючи електронне направлення пацієнт має право звернутись у будь-яку лікарню, незалежно від форми власності. Головне – наявність у медичного закладу договору з НСЗУ на ті медичні послуги, які пацієнт планує отримати.
Чи можна звернутись до лікарні з направленням від сімейного лікаря-ФОП
Тож наприклад, якщо пацієнт або пацієнтка уклали декларацію з сімейним лікарем, що працює як ФОП, але багато років обслуговувалися в ендокринолога, що працює в комунальній лікарні, то з направленням можна записатись на прийом до ендокринолога в комунальну лікарню.
Як ми повідомляли раніше, стало відомом, як зміниться робота ВЛК в Україні. Депутати проголосували за відповідний законопроект
Що зміниться у роботі військово-лікарських комісій
- ВЛК тепер працюватимуть не лише при ТЦК, а й у цивільних медустановах, зокрема, при лікарнях та поліклініках.
- Для працівників ВЛК для проведення медоглядів військовозобов’язаних громадян буде виділено окреме фінансування.
- Для проходження ВЛК військовозобов’язані зможуть записатися на певний час до електронної черги.
- Буде відкрито гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військовослужбовців.
- Між ТЦК, військовими частинами та цивільними медичними установами буде налагоджено електронний обмін документами. Медустанови, які працюють у системі Міноборони, матимуть доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.
- Тобто працівники ВЛК отримають доступ до всіх обстежень і хвороб, матимуть вичерпну інформацію про стан здоров’я кожного військовозобов’язаного, знатимуть всі історію його хвороби.
Завдяки цьому військовозобов’язані, у яких раніше не було зафіксовано хвороб, уже не зможуть уникнути мобілізації через “раптові” відхилення здоров’я. А якщо захворювання будуть виявлені, зможуть пройти додаткове медичне обстеження.
Ще новини України: Які медичні послуги можна отримати без електронного направлення – НСЗУ