Які медичні послуги можна отримати без електронного направлення – НСЗУ

Для того, щоб отримати певні медичні послуги безкоштовно потрібно мати направлення від лікаря. Однак деякі послуги пацієнт може отримати безкоштовно, навіть без електронного направлення

Переліком цих послуг поділилися в Telegram-каналі НСЗУ, розповідає НСН.

Які медичні послуги можна отримати без направлення

У Національній службі здоров’я Україні розповіли, що направлення не є обов’язковим у випадках якщо вам потрібно:

Отримати екстрену та первинну медичну допомогу

Консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію

Отримати платні послуги

Які медичні послуги можна отримати без електронного направлення

До яких лікарів можна прийти без направлення

Звернутися в амбулаторних умовах за консультацією до таких лікарів:

Акушер-гінеколог

Психіатр

Нарколог

Стоматолог

Педіатр

Фтизіатр

Лікуючий лікар, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом

Як користуватися е-направленням

Пацієнту виписують направлення, коли його проблема потребує залучення вузького спеціаліста, додаткових обстежень, процедур чи госпіталізації.

Алгоритм їхнього використання читайте нижче:

Е-направлення створюється лише в електронній системі охорони здоров’я лікарем, який в ній авторизований.

Лікар може змінити чи виправити направлення, тільки шляхом скасування і створення нового.

В е-направленні не вказується ні заклад, ні лікар, до якого направляють пацієнта, лише код послуги та інформація про заклад і лікаря, який його створив.

Кожне е-направлення має свій номер у системі.

Пацієнт отримує номер направлення в смс на телефон, який вказаний у декларації з лікарем.

Щоб отримати послугу за направленням, слід прийти в обраний заклад, попередньо записавшись через сайт, медичну інформаційну систему, реєстратуру чи телефоном, і повідомити лікарю номер направлення.

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