У яких випадках варто викликати швидку медичну допомогу – НСЗУ

У Національній службі здоров’я України надали пояснення, у яких випадках треба викликати швидку медичну допомогу

Екстрена медична допомога працює цілодобово не має ані свят, ані дистанційної роботи. Через це багато хто вважає, що можна викликати швидку допомогу на будь-які випадки. Але це – не так.

У яких випадках варто викликати швидку медичну допомогу розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

Екстрена медична допомога входить до Програми медичних гарантій у 2023 році та надається усім, хто справді її потребує та перебуває у невідкладному стані.

Невідкладний стан – це раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

У яких випадках варто викликати швидку медичну допомогу

Тож на 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров’ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує. Особливо зараз – під час війни.

Як ми повідомляли раніше, незважаючи на повномасштабну війну, вагітні жінки продовжуть отримувати декретні виплати

Розмір декретних для непрацюючих влітку 2023

Для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат у 2023 році становить 25% від розміру прожиткового мінімуму. Оскільки прожитковий мінімум для працездатних осіб у розрахунку на місяць цього року становить 2589 грн., це означає, що розмір декретних для жінок, які не працюють, становить 647 гривень у місячному розмірі.

Розмір декретних для працевлаштованих жінок

Якщо жінка працює, то отримує 100% від середньої заробітної плати за рахунок коштів ФСС за весь період декретної відпустки. Мінімальна сума для таких вагітних – 213,53 грн на день.

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