Уряд ухвалив рішення щодо допомоги ВПО: продовжать виплати не всім

Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат допомоги ВПО з 1 серпня та з 1 вересня для певних категорій переселенців. Гроші видаватимуть не всім

З 1 серпня частина ВПО перестануть отримувати гроші від держави. А з 1 вересня допомогу продовжать виплачувати лише тим громадянам, хто потребує такої підтримки

Про це розповідає НСН.

На сайті уряду зазначається, що відповідно до прийнятої 11 липня постанови, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисяч гривень та для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Кому не продовжать виплату допомоги ВПО

Виплати не продовжуватимуться особам, які:

тим, хто перебуває за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

тим, хто повернулися до покинутого місця проживання;

тим, хто відбувають покарання або були засуджені за колабораціонізм.

Прес-служба звертає увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Що зміниться з 1 вересня

З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови здійснювали крупні покупки. Зокрема, придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни.

Також допомогу не виплатять тим, хто придбав земельну ділянку, квартиру, будинок на суму більше 100 тис. грн або мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн.

Виплати не отримають і ті переселенці, які придбали іноземну валюту, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн, а також ті, хто має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

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