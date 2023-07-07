Чому жінкам ВПО відмовляють у виплатах на дітей – названо причини

Жінкам ВПО відмовляють у виплатах на дітей. Відмову пояснюють постановою Кабміну.

Як передає НСН, переселенка з Донеччини Катерина Марченко розповіла Суспільному, що у Черкасах департамент соцполітики відмовив їй у виплатах на дітей.

Відмову пояснили тим, що 332-га постанова Кабінету Міністрів, яка регулює порядок виплат внутрішньо переміщеним особам, не містить такої норми.

Катерина Марченко переїхала із Краматорська до Черкас на початку повномасштабної війни. Тут народила дівчинку Олівію. Відразу оформила довідку внутрішньо переміщеної особи, але у виплатах на дитину жінці відмовили.

“Аргументували це тим, що дитина не переміщувалася”, зазначила вона.

Жінка додала, що у довідці про місце реєстрації дитини вказали місто Черкаси, хоча сама вона прописана в Краматорську. Змінити довідку їй відмовили.

“Я подумала, що якщо зареєструю дитину сама, то їй будуть належати виплати. Я поїхала до Краматорська на свій страх і ризик, прописала дитину там одним днем, приїхала, показую їм прописку і прошу переробити цю довідку. Вони сказали, що, мовляв, так, довідку переробимо, але виплати дитина все одно не буде отримувати, тому що вона не є переміщеною і вона народилася в Черкасах”.

У подібній ситуації опинилася переселенка з Харкова Катерина Мельниченко.

“На другому місяці вагітності ми переїхали з чоловіком до Львова. У жовтні я народила і ми там одразу пішли до ЦНАПу, щоб нам зробили свідоцтво про народження. Нам почали виплачувати гроші на дитину”, розповіла вона.

Через три місяці сім’я була змушена переїхати до Черкас, одразу змінили місце реєстрації, але виплати не надходили.

“Ми вирішили звернутися до департаменту соціальної політики. Нам надіслали лист, у якому йшлося про те, що нам відмовлено у виплатах на дитину. Я подавала скарги Уповноваженому Верховної Ради з прав людини та на Мінсоцполітики. Мені прийшла відповідь від національної сервісної служби, що виплати повинні даватися кожній людині, у кого є довідка ВПО і яка внесена в базу даних”.

Чому департамент соціальної політики відмовляє жінкам у виплатах на дітей, пояснила заступниця директора Юлія Ніконенко:

“Постанова 332, яка регулює порядок виплат переселенцям, не містить норми, яка зобов’язувала б органи соціального захисту виплачувати допомогу внутрішньо переміщеним дітям, які народилися на території приймаючої територіальної громади. На облік таких дітей ставлять, як внутрішньо переміщених, але призначити їм допомогу технічно неможливо, оскільки чітко написано, що допомога призначається тим, хто переміщений з територій, на яких ідуть бойові дії”.

Юрист черкаського правозахисного центру Ігор Соловей зазначив, що цією ситуацією займається Черкаський окружний адміністративний суд.

“Щоправда, це рішення ще не набрало законної сили, воно ще має пройти апеляційний розгляд і вже тоді буде вважатися таким, що вступило у законну силу. Але вже нині можна сказати, що суд визнав дії департаменту соціального захисту населення Черкаської міської ради незаконними та протиправними”, пояснив він.

Юлія Ніконенко додала, що це питання може бути вирішене на користь переселенців під час засідання Кабміну:

“Наразі ми маємо лише попередній результат. Повідомлено, що на засіданні Кабміну 7 липня, ухвалять нову редакцію постанови, який передбачає, зокрема, виплату такої допомоги в розмірі 3 тисяч гривень. Після прийняття постанови така допомога буде виплачена сім’ям з дати першого звернення за допомогою”.

Грошова допомога ВПО

Допомогу можуть отримати люди, які були змушені покинути домівки та переїхати до більш безпечних громад на території України та отримали статус і довідку ВПО.

Щомісяця це 2000 грн для кожного дорослого та 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю.

Щомісячну допомогу від держави можуть отримати:

переселенці, які виїхали з населених пунктів із Переліку територій;

громадяни, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни та які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування втрат (зокрема через портал “Дія”);

особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування, що їхнє нерухоме майно (житло) пошкоджене чи знищене через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені розв’язаною РФ війною.

Крім того, передбачена компенсація витрат на переселення, а також на проживання, харчування, медичну допомогу тощо. Виплати можуть отримувати переселенці, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій (ТОТ) чи територій, де тривають бойові дії.

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