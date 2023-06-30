Українські жінки можуть отримати по 90 тисяч гривень допомоги від Фонду Климентія Шептицького, передає НСН.

Хто може отримати допомогу

Як повідомляє Мінреінтеграції, Фонд блаженного священномученика Климентія Шептицького продовжує реалізацію Програми підтримки українських жінок, які були визволені з російського полону.

За цією Програмою жінки мають змогу отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 тис. злотих (приблизно 90 тис. гривень) до оподаткування та взяти участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці до Польщі.

Як подати заявку

Подати заявку на такі види допомоги можна, заповнивши електронну форму за цим посиланням.

Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року включно або до вичерпання коштів.

Заявки на участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці приймаються до 15 липня 2023 року включно.

Програма стала результатом співпраці польського та українського урядів. Її ініціювали Канцелярія Прем’єр-міністра Польщі та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Програма фінансується Канцелярією Прем’єр-міністра Польщі.

Нагадаємо, у 2022 році фінансову допомогу від Фонду Шептицького отримали 180 українських жінок. Крім того, 24 жінки також отримали психологічну підтримку, 19 українок взяли участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці до Польщі.

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