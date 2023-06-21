ПриватБанк оплатить відпочинок – як отримати 100 тисяч на відпустку

ПриватБанк оплатить відпочинок: клієнти банку мають шанс отримати 100 тисяч гривень на туристичну подорож.

Щоб отримати гроші на відпочинок, потрібно взяти участь в акції від ПриватБанку, передає НСН.

Акція триватиме з 19 червня по 13 серпня. Головний приз – сертифікат на туристичну подорож на суму 100 000 грн.

Хто може взяти участь в акції

Клієнти ПриватБанку з ІПН, які мають картку Mastercard в NFC-гаманцях Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.

Які умови акції

Щоб взяти участь в розіграші потрібно зареєструватися на сайті ПриватБанку за цим посиланням. Реєстрація є обов’язковою, без неї не можна стати учасником акції.

Додайте картку Mastercard від ПриватБанку в NFC-гаманець (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), якщо її ще не додано і здійсніть 5 купівель на суму від 100 грн кожна.

Згідно умов, враховуються NFC-оплати карткою Mastercard на суму від 100 грн, а перекази між картами не враховуються.

Який призи чекають на переможців

Переможці можуть отримати:

Сертифікат на пальне WOG – 30 шт.

Сертифікат на туристичну подорож на 100 000 грн.

Як і коли визначать переможців акції

Переможців буде визначено за допомогою сервісу random.org серед усіх учасників, які виконали умови акції на дату проведення розіграшу.

15 паливних сертифікатів буде розіграно серед тих, хто виконав умови першого етапу акції 19.06 – 16.07. Ще 15 паливних сертифікатів буде розіграно серед тих, хто виконав умови другого етапу акції 17.07 – 13.08.

Сертифікат на 100 000 грн буде розіграно серед тих, хто виконав умови або першого або другого етапу акції.

З 17 до 21 липня буде розіграно 15 сертифікатів на пальне WOG.

З 14 до 18 серпня буде розіграно ще 15 сертифікатів на пальне WOG та сертифікат на 100 000 грн.

Що робити, якщо немає картки Mastercard

Відкрийте Digital картку онлайн через Приват24. Це та сама “Універсальна” чи Картка для виплат, але без пластику та відділень. Її можна оформити онлайн через Приват24 (вебверсія next.privat24.ua або мобільний додаток Приват24 для Android чи iOS).

Алгоритм дій:

авторизуйтеся у Приват24 (у вебверсії next.privat24.ua або в додатку для Android чи iOS) та натисніть “Гаманець” – “Додати” – “Digital картка”.

виберіть тип картки – кредитна (“Універсальна”) чи дебетова (Картка для виплат), а потім платіжну систему – Mastercard.

натисніть “Продовжити”. Нова картка з’явиться в “Гаманці” протягом 10 хв

Далі налаштуйте картку в Apple Pay або Google Pay

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