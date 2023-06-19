Субсидії в Україні призначатимуть за новими правилами – які доходи не враховуватимуть

В Україні змінили правила нарахування субсидії. Зміниться як сама процедура подання заяв на державну допомогу, так і норми щодо призначення виплат

Субсидію призначатимуть за новими правилами. Зокрема, до уваги будуть брати не всі доходи сім’ї, а також не все майно.

Механізм призначення житлової субсидії спростили. Окрім можливості подавати спрощений варіант заяви без декларації про доходи, частині населення не враховуватимуть певні доходи та майно.

Таке рішення ухвалив уряд.

Про це розповідає НСН з посиланням на social.com.ua

Субсидії в Україні призначатимуть за новими правилами

Зокрема при призначенні субсидії:

1. Не враховуватиметься наявність автівок у:

прийомних сімей;

багатодітних сімей;

сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє та більше дітей;

сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю.

2. Не враховуватимуть доходи членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів, а також не враховуватимуть їх при визначенні соціальних нормативів.

Окрім цього, змінами передбачено нарахування субсидій та пільг жителям регіонів у зоні активних бойових дій чи під окупацією, де не працюють органи соціального захисту.

Їм нараховуватимуть допомогу на оплату житлово-комунальних послуг згідно з даними, які є в реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Виплати зараховуватимуть на банківську картку.

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