Отримати субсидію стане простіше – які зміни пропонують ввести

Міністерство соціальної політики розробляє механізм, за яким отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг буде простіше.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє НСН.

“Ми робимо цифровий інструмент, де людина тільки звертається з короткою заявкою про бажання отримати субсидію і вказує решту членів родини. А ми вже самі шукаємо інформацію про доходи членів родини, майно і так далі”, повідомила Оксана Жолнович.

За її словами, у Пенсійному фонді заведено особисті кабінети для всіх надавачів послуг.

“Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою по надавачах, реєструючи проактивно надавачів послуг”, повідомила Жолнович.

Вона також розповіла, що і на окупованих територіях громадяни також отримують субсидії оскільки вона монетизована і приходить на картки. Проте, вже в середині літа буде проведена стандартна перевірка і перерахунок отриманих субсидій.

“З 1 липня ми проведемо верифікацію, але хочемо робити її абсолютно автоматично, щоб люди не відчули незручностей щодо такої перевірки”, пояснила Жолнович.

Вона зазначила, що постраждалим від затоплення мешканцях Херсонщині, чиї будинки зруйновані, не потрібно буде повертати кошти, які вже отримані.

Що змінилося в отриманні субсидії

У постанові Кабінету Міністр України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій” йдеться про такі зміни:

Можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами

У разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти

Можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним

Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії РФ проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях)

Обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону

Зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи

Більшість новацій буде реалізовано органами ПФУ без звернення громадян. Однак деяким одержувачам субсидій все ж доведеться звернутися до відповідних установ.

Це зокрема представники домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами.

Раніше ми розповідали, як перевести субсидію на картку.

Спочатку потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду за посиланням. Це саме той момент, коли вперше знадобиться КЕП (як його отримати, читайте нижче).

Після авторизації в меню кабінету (ліворуч) слід зайти до пункту “Комунікації з ПФУ”, після чого обрати “Заява на житлову субсидію чи пільгу”.

У меню, що відкрилося, потрібно обрати послугу “Заява на зміну способу виплати”.

Після цього слід заповнити заяву, перевірити всі дані та завантажити відскановані (або сфотографовані) копії документів.

Коли все заповнено, заяву потрібно завірити за допомогою того ж КЕП і направити до Пенсійного фонду на розгляд.

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