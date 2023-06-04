Як отримувати субсидію на картку – покрокова інструкція

Українці можуть отримувати субсидію на картку. Перевести виплати з Укрпошти можна самостійно не виходячи з дому.
Якщо спочатку допомога надходила вам поштою, а тепер вам зручніше отримувати її на картку, скористайтеся сайтом Пенсійного фонду. НСН розповість, як перевести виплати з Укрпошти на банківську картку.
Покрокова інструкція, як перевести субсидію на картку
- Спочатку потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду за посиланням. Це саме той момент, коли вперше знадобиться КЕП (як його отримати, читайте нижче).
- Після авторизації в меню кабінету (ліворуч) слід зайти до пункту “Комунікації з ПФУ”, після чого обрати “Заява на житлову субсидію чи пільгу”.
- У меню, що відкрилося, потрібно обрати послугу “Заява на зміну способу виплати”.
- Після цього слід заповнити заяву, перевірити всі дані та завантажити відскановані (або сфотографовані) копії документів.
- Коли все заповнено, заяву потрібно завірити за допомогою того ж КЕП і направити до Пенсійного фонду на розгляд.
Як отримати КЕП
Якщо одержувач субсидії вже має електронний цифровий підпис (ЕЦП), отримувати окремо КЕП не потрібно. Під час заповнення заяви спрацює і ЕЦП.
Однак, на даний момент ЕЦП більше не видають. Тому якщо субсидіант взагалі не має цифрового підпису, потрібно оформити КЕП. Зробити це можна кількома способами:
- у податковій службі;
- у казначействі;
- у державному ПриватБанку;
- у мобільних операторів за допомогою Mobile ID.
Найпростіше отримати КЕП онлайн клієнтам “Привату”. У такому разі не доведеться нікуди йти, все можна зробити у “Приват24”. Для цього потрібно:
- у меню “Всі послуги” – “Бізнес” обрати пункт “Завантажити сертифікат”;
- заповнити заяву, перевірити дані та підтвердити їх правильність;
- вибрати місце на комп’ютері, де буде збережено файл з КЕП та створити пароль для файлу;
- ввести на запит систему код із SMS або мобільного додатка “Приват24”.
На екрані з’явиться серійний номер сертифіката, а на електронну пошту надходить повідомлення про підтвердження випуску КЕП. Такий ключ працюватиме протягом року.
Що змінилося в отриманні субсидії
У постанові Кабінету Міністр України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій” йдеться про такі зміни:
- Можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами
- У разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти
- Можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним
- Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії РФ проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях)
- Обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону
- Зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи
Більшість новацій буде реалізовано органами ПФУ без звернення громадян. Однак деяким одержувачам субсидій все ж доведеться звернутися до відповідних установ.
Це зокрема представники домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами.
Раніше ми розповідали про те, що буде з субсидіями, коли зростуть тарифи на світло.
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