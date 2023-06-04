Як отримувати субсидію на картку – покрокова інструкція

Українці можуть отримувати субсидію на картку. Перевести виплати з Укрпошти можна самостійно не виходячи з дому.

Якщо спочатку допомога надходила вам поштою, а тепер вам зручніше отримувати її на картку, скористайтеся сайтом Пенсійного фонду. НСН розповість, як перевести виплати з Укрпошти на банківську картку.

Покрокова інструкція, як перевести субсидію на картку

Спочатку потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду за посиланням. Це саме той момент, коли вперше знадобиться КЕП (як його отримати, читайте нижче). Після авторизації в меню кабінету (ліворуч) слід зайти до пункту “Комунікації з ПФУ”, після чого обрати “Заява на житлову субсидію чи пільгу”. У меню, що відкрилося, потрібно обрати послугу “Заява на зміну способу виплати”. Після цього слід заповнити заяву, перевірити всі дані та завантажити відскановані (або сфотографовані) копії документів. Коли все заповнено, заяву потрібно завірити за допомогою того ж КЕП і направити до Пенсійного фонду на розгляд.

Як отримати КЕП

Якщо одержувач субсидії вже має електронний цифровий підпис (ЕЦП), отримувати окремо КЕП не потрібно. Під час заповнення заяви спрацює і ЕЦП.

Однак, на даний момент ЕЦП більше не видають. Тому якщо субсидіант взагалі не має цифрового підпису, потрібно оформити КЕП. Зробити це можна кількома способами:

у податковій службі;

у казначействі;

у державному ПриватБанку;

у мобільних операторів за допомогою Mobile ID.

Найпростіше отримати КЕП онлайн клієнтам “Привату”. У такому разі не доведеться нікуди йти, все можна зробити у “Приват24”. Для цього потрібно:

у меню “Всі послуги” – “Бізнес” обрати пункт “Завантажити сертифікат”;

заповнити заяву, перевірити дані та підтвердити їх правильність;

вибрати місце на комп’ютері, де буде збережено файл з КЕП та створити пароль для файлу;

ввести на запит систему код із SMS або мобільного додатка “Приват24”.

На екрані з’явиться серійний номер сертифіката, а на електронну пошту надходить повідомлення про підтвердження випуску КЕП. Такий ключ працюватиме протягом року.

Що змінилося в отриманні субсидії

У постанові Кабінету Міністр України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій” йдеться про такі зміни:

Можливість призначення субсидії особам, які не менш як місяць перебували в полоні, що підтверджується відповідними відомостями та/або документами

У разі коли зареєстроване/задеклароване або фактичне місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, під час призначення житлової субсидії не враховуються доходи осіб, які перебувають у полоні або вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду, або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти

Можливість надавати у відомостях про особу адресу, за якою вона задекларована. При цьому житлова субсидія може призначатися тільки за одним місцем проживання людини: зареєстрованим, задекларованим або фактичним

Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії РФ проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і для обігріву житлових приміщень використовують побутові електроприлади, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (якщо домогосподарства знаходяться на територіях, де ведуться чи велися бойові дії або тимчасово окупованих територіях)

Обмеження строку, який надається для виправлення помилки в заяві та/або декларації на час хвороби заявника. Відтепер такий строк можна подовжувати на час хвороби субсидіанта, але не довше ніж до дня закінчення опалювального або неопалювального сезону

Зобов’язання протягом 30 календарних днів інформувати уповноважений орган, якщо особа зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства перебували за кордоном сукупно більш як 60 днів в періоді, за який враховуються доходи

Більшість новацій буде реалізовано органами ПФУ без звернення громадян. Однак деяким одержувачам субсидій все ж доведеться звернутися до відповідних установ.

Це зокрема представники домогосподарств, у складі яких є особи, що перебувають/перебували в полоні, і це підтверджується відомостями та/або документами.

Раніше ми розповідали про те, що буде з субсидіями, коли зростуть тарифи на світло.

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