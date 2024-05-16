Для ВПО на Львівщині видаватиметься грошова допомога від ACTED. Хто може взяти участь у програмі

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Моя допомога.

Грошову допомогу можуть отримати ВПО, які проживають у Трускавецькій ТГ. У програмі можуть взяти участь лише ті домогосподарства, які не отримують грошову допомогу від держави як ВПО, при цьому винаймають житло (сплачують оренду та комунальні послуги) та мають у своєму складі:

маломобільну людину (якій важко пересуватися або яка потребує догляду)

людину, яка має інвалідність 1 або 2 групи

людину, яка має тяжкі захворювання

Грошова допомога від ACTED для ВПО на Львівщині – хто може отримати

Повідомляється, що фінансова допомога розрахована на З місяці. Розмір виплат в місяць складає З600 грн. Виплачується одноразовим платежем (10800грн.) з розрахунку на всіх членів родини, що були зареєстровані, шляхом нарахування грошового переказу через відділення Ощадбанку, Приватбанку, Укрпошти або переказом на картковий рахунок ІВАN.

Для реєстрації в програмі потрібно мати:

На отримувача оригінал паспорта та ідентифікаційного коду.

У випадку отримання коштів на рахунок – реквізити рахунку (довідка з банку) або мобільний додаток банку

На всіх інших членів родини: оригінали ідентифікаційного коду та свідоцтво про народження дітей

Куди звертатися:

реєстрація буде проводитись 21 та 22 травня з 11:00-15:00 за адресою:

м. Трускавець, пл.Чорновола, 2 (приміщення соціальних служб).

Ще новини України: Грошова допомога від ООН у 2024 році: хто, де і як може зареєструватися на виплату