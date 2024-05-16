В Україні запровадили корисну функцію “Гнучка оплата” для прискорення розрахунку на касах магазинів

Новий платіжний сервіс “Гнучка оплата” що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки – карткою та готівкою.

Про це повідомили у прес-службі компанії Mastercard, інформують Новини України – НСН.

“Гнучка оплата” – в Україні запроваджують новий платіжний сервіс

Якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, покупець зможе доплатити потрібну суму в інший спосіб – іншою платіжною карткою або готівкою. Це дозволить не переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.

Зараз цей сервіс вже працює на двох мережах АЗС.

Мережа для розрахунків в Україні

Як відомо, за даними НБУ, у 2023 році в торговельних мережах було здійснено покупок на 1 трлн 608 млрд гривень.

Середня сума операції з платіжними картками в торговельній мережі становила 325 гривень.

Усього в Україні 51,2 млн штук активних банківських карток.

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