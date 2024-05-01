Українцям розповіли, які є способи збільшення пенсії, а також, як переконатися, що пенсія розрахована неправильно

Про це розповідає експерт Сергій Коробкін, повідомляють Новини України – НСН.

Надбавки та доплати до пенсії

Українцям можуть доплачувати за: статус ветерана війни, особливі заслуги, статус почесного донора.

Також можуть призначити надбавку до виплат на догляд за неповнолітньою дитиною.

Усе необхідно підкріплювати документами.

Пенсія може збільшитися після звільнення з роботи

Якщолю людина нещодавно звільнилася, то варто повідомити Пенсійний фонд, тому що це впиливає на різницю в розрахунку пенсій.

Збільшення пенсії – як можна це зробити, чи є сенс переходити на інший вид виплат

Перехід на інший вид пенсії

Щоб збільшити пенсійні виплати, можна перейти на інший вид пенсії.

Згідно законодавства, українці мають право отримати лише одну пенсію. Якщо одночасно хтось має право на кілька видів пенсій, треба обирати найбільш вигідний.

Оскільки в законодавство можуть вноситися зміни, то і вид більш вигідної пенсії може змінюватися. Варто про це пам’ятати. У розрахунках можуть допомогти в Пенсійному фонді.

Для збільшення пенсії можна звернутися до суду

Вигідно перейти з одного виду пенсії на інший іноді допомагають адвокатські контори. Це пов’язано із тим, що трактувати пенсійне законодавство можна по-різному.

На цьому тлі також існує практика збільшення через суд військових і чорнобильських пенсій.

Також через суд можна отримати справедливу індексацію. Є багато випадків, коли суд, наприклад, може зобов’язати зарахувати якийсь період до стажу тощо.

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