В Україні пройшла індексація пенсійних виплат. Чому підвищені пенсії у квітні отримають не всі пояснив експерт з питань пенсійного забезпечення

У березні в Україні перерахували пенсії. Але у квітні підвищені пенсії зможуть не всі українці.

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів подробиці, передає НСН.

“Вже анонсовано, що на початку квітня, повинен відбутися перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але по факту цього перерахунку від 1 квітня 2024 року не буде. Тобто, він буде, але пізніше. Перерахунок зроблять скоріш всього в травні. А у червні зроблять доплату за квітень і травень. І цей перерахунок стосується не всіх громадян”, – пояснив експерт

За його словами, причина у тому, що звітність до ПФУ раніше подавалась кожного місяца, а тепер щоквартально. Таким чином, даних про сплату внесків за січень, лютий, березень та квітень 2024 року у Пенсійному фонді ще немає, тож неможливо визначити хто має право на перерахунок.

Підвищені пенсії у квітні отримають не всі – експерт назвав причину

Коли звіти за квартал надійдуть у квітні, все це порахують і у травні приймуть рішення.

“Перерахують вже по факту у червні”, – пояснив експерт.

Сергій Коробкін зазначив, що офіційно в Україні перебуває приблизно 2,6 мільйона пенсіонерів, які працюють. А перерахунок торкнеться приблизно 600 тисяч.

“Перерахували, додали стаж, основний розмір пенсії трохи збільшився, а загальний розмір пенсії з усіма доплатами і «дотяжками» все одно не перевищує попередній розмір пенсії. І також в середньому таке зростання пенсії не дуже велике”, – зазначив Сергій Коробкін.

Також експерт зазначив, що це не фіксована доплата. Перерахунок пенсій – індивідуальний.

Сергій Коробкін розповів, що в першу чергу додається стаж, іноді можуть зробити перерахунок пенсій по заробітній платі, якщо це вигідно. Якщо зарплата була більшою останні два роки і якщо це вплине на коефіцієнт заробітної плати. У таких випадках робиться не лише перерахунок по стажу, а й перерахунок по зарплаті.

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