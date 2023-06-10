Укрзалізниця змінила розклад електричок і додала зупинок поїздам – список

Укрзалізниця змінила розклад електричок і додала зупинок поїздам. Новий графік вводиться на літній сезон і починає діяти вже з 10 червня.
Про це інформує НСН з посиланням на пресслужбу УЗ.
З 10 червня змінюється розклад руху приміських поїздів на літній сезон. З введенням цих змін, Укрзалізниця зокрема змінить частоту курсування приміських поїздів на одному з найбільш популярних напрямків: між Києвом та Фастовом, йдеться у повідомленні.
Рейси з Києва до Фастова будуть відправлятися за наступним графіком:
- №6001 – вирушатиме о 06:11 (що дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);
- №6015 – о 12:27;
- №6017 – о 13:34;
- №867 – о 14:33;
- №6019 – о 15:13;
- №6021 – о 15:29;
- додали ще один вечірній рейс: поїзд №6035 – вирушатиме з Києва до Фастова о 22:36.
Також Укрзалізниця додає нові зупинки до існуючих маршрутів поїздів. Зміни зачепили дев’ять рейсів. Зміна розкладу відбуватиметься поступово:
- з 10 червня поїзди №95/96 Київ – Рахів та №40/39 Запоріжжя – Солотвино отримають зупинку у Бердичеві;
- з 11 червня додасться зупинка на станції Гребінка для рейсів №21/22 Харків – Львів та №104/103 Львів – Краматорськ;
- з 15 червня поїзд №45/46 Ужгород – Харків зупинятиметься на станції Миколаїв-Дністровський;
- також з 15 червня рейс №26/236 Одеса – Чернівці – Рахів розшириться зупинкою на станції Вигода;
- з 23 червня поїзд 78/77 Одеса – Ковель почне зупинятися на станції Ярошенка ;
- також з 23 червня до рейсу №86/85 Запоріжжя – Львів додадуть зупинку в Підзамчі;
- з 2 липня новопризначений поїзд №248/247 Одеса – Київ почне зупинятися у Врадіївці.
Нагадаємо, з 10 червня в Україні відновлює курсування поїзд Інтерсіті+ 732/731 Київ – Дніпро – Запоріжжя. Цим маршрутом поїзд не ходив з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Раніше ми повідомляли, що в Україні змінить розклад руху деяких поїздів. Про це читайте тут.
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