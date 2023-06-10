Укрзалізниця змінила розклад електричок і додала зупинок поїздам – список

Укрзалізниця змінила розклад електричок і додала зупинок поїздам. Новий графік вводиться на літній сезон і починає діяти вже з 10 червня.

Про це інформує НСН з посиланням на пресслужбу УЗ.

З 10 червня змінюється розклад руху приміських поїздів на літній сезон. З введенням цих змін, Укрзалізниця зокрема змінить частоту курсування приміських поїздів на одному з найбільш популярних напрямків: між Києвом та Фастовом, йдеться у повідомленні.

Рейси з Києва до Фастова будуть відправлятися за наступним графіком:

№6001 – вирушатиме о 06:11 (що дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);

№6015 – о 12:27;

№6017 – о 13:34;

№867 – о 14:33;

№6019 – о 15:13;

№6021 – о 15:29;

додали ще один вечірній рейс: поїзд №6035 – вирушатиме з Києва до Фастова о 22:36.

Також Укрзалізниця додає нові зупинки до існуючих маршрутів поїздів. Зміни зачепили дев’ять рейсів. Зміна розкладу відбуватиметься поступово:

з 10 червня поїзди №95/96 Київ – Рахів та №40/39 Запоріжжя – Солотвино отримають зупинку у Бердичеві;

з 11 червня додасться зупинка на станції Гребінка для рейсів №21/22 Харків – Львів та №104/103 Львів – Краматорськ;

з 15 червня поїзд №45/46 Ужгород – Харків зупинятиметься на станції Миколаїв-Дністровський;

також з 15 червня рейс №26/236 Одеса – Чернівці – Рахів розшириться зупинкою на станції Вигода;

з 23 червня поїзд 78/77 Одеса – Ковель почне зупинятися на станції Ярошенка ;

також з 23 червня до рейсу №86/85 Запоріжжя – Львів додадуть зупинку в Підзамчі;

з 2 липня новопризначений поїзд №248/247 Одеса – Київ почне зупинятися у Врадіївці.

Нагадаємо, з 10 червня в Україні відновлює курсування поїзд Інтерсіті+ 732/731 Київ – Дніпро – Запоріжжя. Цим маршрутом поїзд не ходив з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінить розклад руху деяких поїздів. Про це читайте тут.

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