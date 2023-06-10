“Скіфське золото” повернуть Україні – рішення затверджено

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційнонр суду Амстердама, що експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі”, відомі як “скіфське золото”, мають бути повернуті Україні, передає НСН.

Золото з музеїв Криму, через яке впродовж років у Нідерландах тривала судова тяганина, має бути повернуто до України. Зокрема, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Нідерландів, винесене в жовтні 2021 року.

Відтепер, коли Верховний суд ратифікував рішення Апеляційного суду, суперечка щодо експонатів нарешті підійшла до завершення.

Справа про “скіфське золото”

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив вердикт, згідно з яким експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі”, відомі як “скіфське золото”, мають бути повернуті Україні. Однак це рішення було оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Предметом суперечки була колекція з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником “Херсонес Таврійський” і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі”.

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції “скіфського золота” у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершилася 13 червня 2014 року, після чого, відповідно до закону, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

Реакція Офісу президента

“Верховний суд Нідерландів 9 червня 2023 року, після майже дев’яти років судового процесу, повністю задовольнив вимоги України в особі Міністерства юстиції та Міністерства культури та інформаційної політики щодо повернення безцінних музейних експонатів із виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі”, йдеться у дописі ОП.

У дописі зазначається, що майже дев’ять років тривала юридична боротьба в судах Королівства Нідерланди, Росія не шкодувала ресурсів під час спроб незаконного привласнення культурних цінностей України.

Всі три судові інстанції Нідерландів, зокрема й Верховний суд, відкинули будь-які зазіхання “кримських музеїв” на “скіфське золото” та ухвалили рішення на користь України.

“Це є додатковим свідченням підтримки з боку Європи територіальної цілісності нашої держави й неприпустимості та безпідставності зазіхань агресора та його маріонеток на наші культурні надбання. Україна висловлює подяку Королівству Нідерланди за забезпечення неупередженого й об’єктивного судочинства та за неухильну підтримку норм міжнародного права та справедливості”, зазначають в Офісі президента.

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