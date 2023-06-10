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“Скіфське золото” повернуть Україні – рішення затверджено

Журналіст
Скіфське золото
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Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційнонр суду Амстердама, що експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі”, відомі як “скіфське золото”, мають бути повернуті Україні, передає НСН.

Золото з музеїв Криму, через яке впродовж років у Нідерландах тривала судова тяганина, має бути повернуто до України. Зокрема, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Нідерландів, винесене в жовтні 2021 року.

Відтепер, коли Верховний суд ратифікував рішення Апеляційного суду, суперечка щодо експонатів нарешті підійшла до завершення.

Справа про “скіфське золото”

Скіфське золото повернуть Україні

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив вердикт, згідно з яким експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі”, відомі як “скіфське золото”, мають бути повернуті Україні. Однак це рішення було оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Предметом суперечки була колекція з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником “Херсонес Таврійський” і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі”.

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції “скіфського золота” у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершилася 13 червня 2014 року, після чого, відповідно до закону, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

Реакція Офісу президента

Золото з музеїв Криму

“Верховний суд Нідерландів 9 червня 2023 року, після майже дев’яти років судового процесу, повністю задовольнив вимоги України в особі Міністерства юстиції та Міністерства культури та інформаційної політики щодо повернення безцінних музейних експонатів із виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі”, йдеться у дописі ОП.

У дописі зазначається, що майже дев’ять років тривала юридична боротьба в судах Королівства Нідерланди, Росія не шкодувала ресурсів під час спроб незаконного привласнення культурних цінностей України.

Всі три судові інстанції Нідерландів, зокрема й Верховний суд, відкинули будь-які зазіхання “кримських музеїв” на “скіфське золото” та ухвалили рішення на користь України.

“Це є додатковим свідченням підтримки з боку Європи територіальної цілісності нашої держави й неприпустимості та безпідставності зазіхань агресора та його маріонеток на наші культурні надбання. Україна висловлює подяку Королівству Нідерланди за забезпечення неупередженого й об’єктивного судочинства та за неухильну підтримку норм міжнародного права та справедливості”, зазначають в Офісі президента.

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