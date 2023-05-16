Боляче дивитись: на Запоріжжі окупанти зруйнували музей, експонати якого збирали 30 років

На Запоріжжі окупанти зруйнували музей, експонати для якого збирали 30 років. Про це повідомляють у групі Гуляйпільські старожитності у Фейсбуці, і публікують фото того, що залишилося від музею, передає НСН.

Повідомляється, що це був чудовий шкільний музей села Омельник Преображенської громади Пологівського району. Понад 30 років його натхненниками, збирачами та зберігачами були закохані у свою справу люди.

Музей був надбанням усієї колишньої Омельницької сільської ради та осередком історичної пам’яті села, яке заснували вихідці із Полтавщини на початку ХІХ ст.

Експонати збирали діти, вчителі, віддавали мешканці, приносили небайдужі люди.

Нещодавно школу майже вщент зруйнували росіяни декількома КАБами. Якимось дивом сама музейна кімната залишилась триматись купи на трьох стінах.

Навіть серед того, що залишилось, можна розгледіти яскраві експозиції оформлені з любов’ю.

Більшість експонатів, які не були знищені вибухом, вже певний час піддавались дії вологи, що потрапляла до кімнати в цей дощовий період. Особливо критично це відобразилось на старих унікальних фотокартках, фронтових листах, документах та решті матеріалів на паперових носіях, старому одязі. Повністю знищена колекція керамічного посуду ХІХ-ХХ ст.

Разом із Запорізьке наукове товариство ім. Якова Новицького за погодженням із директоркою школи та представниками місцевого самоврядування було прийняте рішення про переміщення того, що залишилось від музейного зібрання, на зберігання до сховища у м. Запоріжжя.

В подальшому вся вціліла колекція матеріалів буде облікована та оцифрована і після перемоги повернеться до с. Омельник, де вона і має знаходитись та експонуватись.

Вкотре нагадуємо про необхідність та невідкладність оцифрування своїх родинних архівів (фотоальбомів, старих документів, листів тощо), або вивезення їх у більш безпечні місця задля їх збереження. За необхідності ми допоможемо із скануванням та створенням електронних копій ваших архівів. Звертайтесь, – пишуть у групі

На Запоріжжі окупанти зруйнували музей, експонати якого збирали 30 років: фото

Окупанти зруйнували школу.

Повністю знищена колекція керамічного посуду ХІХ-ХХ ст.

Тут було мирне життя, поки не прийшла росія.

Діти залишилися без школи.

Експонати, які вціліли, перевезуть до Запоріжжя, а потім повернуть.

“Руській мір” несе тільки руйнування і смерть.

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