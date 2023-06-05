Укрзалізниця змінить розклад поїздів – список

Укрзалізниця змінить розклад поїздів. Йдеться про дев’ять пасажирських потягів, рух яких буде обмежений в певні дати.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу УЗ.

В цьому місяці починається капітальний ремонт колії на перегоні Яремче — Микуличин, що в період з 11 по 23 червня вплине на графіки та маршрути курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою, йдеться у повідомленні.

Так, поїзд №55/56 Київ – Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова – з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Поїзди №95/96 Київ – Рахів – Київ, №6/5 Запоріжжя – Ясіня – Запоріжжя, №15/16 Харків – Ясіня – Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.

Поїзди №26/25 Одеса – Рахів, №235/236 Одеса – Рахів та №130/129 Кременчук – Ворохта, №149/150 Полтава – Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.

При цьому поїзд №357/358 Київ – Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

Просимо пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків та приносимо вибачення за тимчасові незручності, зазначили в Укрзалізниці.

В компанії додали, що всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планують завершити до 24 червня.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця запустила тестовий поїзд Київ – Варшава, сформований із 14 вагонів. Перший рейс якого вирушив 31 травня.

Для запуску поїзда Укрзалізниця провела переговори щодо сумісності вагонів із польською інфраструктурою. У результаті вдалося отримати технічне підтвердження від польського регулятора та успішно запустити тестовий рейс.

Варто зазначити, що квитки на цей напрямок продаються з обмеженнями. Зокрема, квитки стають доступними за 20 днів до дати рейсу, а оформити можна не більше 4 квитків з одного облікового запису.

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