Про це пише «РБК-Україна», передає сайт «новини України – НСН».

Великодній тиждень називають ще Світлий тиждень, Великодній тиждень, Святий тиждень або Загальниця.

Понеділок після Великодня називають поливаним. З цього дня можна приймати гостей. Але першим у дім має входити чоловік. При візиті до гостей священники рекомендують взяти з собою крашанки, паски та невеличкі подарунки.

Вівторок Святого тижня має назву «хороводниця». Раніше в цей день дівчата влаштовували вечорові хороводи, які тривали аж до Трійці.

Середа була часом для гулянь та хороводів, а також для веселощів у великій компанії.

Почався Великодній тиждень: що не можна робити

Четвер Святого тижня відомий як Великдень померлих. Вважається, що в цей день душі померлих приходять до святкування разом із живими. Цього дня рекомендується прибирати кладовища та могили, готуючись до поминальних днів Починаючи з четверга, влаштовували вечори з оглядинами та вибором наречених.

П’ятниця Святого тижня, відома як день Божої Матері «Живоносне джерело». Цього дня у храмах святять воду.

У Суботу Святого тижня треба провести з відвіданням родичів. Цього дня господині розпочинають свої домашні справи.

Неділя Святого тижня є початком поминального тижня. Цього дня незаміжні дівчата та холостяки не повинні залишатися вдома, що вважалося дурним знаком. Також у неділю відбувалися обряди проводів та весняні гуляння.

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