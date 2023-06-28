Зеленський пропонує ВР змінити дати трьох свят: серед них Різдво

Зеленський пропонує ВР змінити дати трьох свят. Про це НСН повідомляє з посиланням на відповідний законопроект, який глава держави вніс до Ради.

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дату святкування Різдва в Україні. Також це стосується ще двох свят.

Зеленський пропонує ВР змінити дати трьох свят

Різдво не 7 січня, а 25 грудня

Як йдеться у пояснювальній записці, більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а не 7 січня.

Також Зеленський пропонує змінити:

15 липня – День Української Державності, замість 28 липня;

1 жовтня – День захисників і захисниць України, замість 14 жовтня.

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