Меморіал: вбиті росією. Яна Зінченко, 27 років, Липці, березень

Вбиті росією. Яна Зінченко була вагітною на момент загибелі. Поряд обірвалося життя її мами і пʼятирічного сина.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Яна Зінченко

Яна Зінченко загинула 15 березня 2022 року у селі Липці на Харківщині.

Ворожий удар припав на будинок, де вона мешкала з родиною. Поряд обірвалося життя її мами і пʼятирічного сина Кирила. В іншій кімнаті дому був тато Яни та її чоловік, їм вдалося вижити.

На момент загибелі Яна Зінченко була на четвертому місяці вагітності.

Їй було 27 років. Народилася і жила в Липцях. Працювала акушеркою в пологовому будинку, зокрема, допомагала вагітним, які лягали в лікарню на збереження. Останні роки весь вільний час приділяла синові та його розвитку. Через хворобу він проходив індивідуальні заняття в реабілітаційному центрі Харкова.

Це була дуже спокійна, врівноважена і відповідальна людина. У неї завжди все було чітко і за порядком. Весела, життєрадісна, вміла. В компанії любила пожартувати, – розповів чоловік загиблої Олександр Зінченко

Яну Зінченко поховали у рідному селі. В неї залишилися чоловік і батько.

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