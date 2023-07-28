Ворог знову здійснив обстріли України 28 липня вночі і вранку. Яка ситуація в регіонах
Вночі та зранку російські військові знову обстріляли громади Сумщини. Також вночі росіяни обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині.
Ніч проти 28 липня у більшості областей України минула відносно спокійно. Під обстрілами росіян опинилися вісім областей, в ОВА розповіли про наслідки атаки.
Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.
Сумщина: вночі та вранці було зафіксован 6 обстрілів – 33 вибухів. Обстріляно 5 населених пунктів Білопільської, Хотінської, Новослобідської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської громад.
Дніпропетровщина: вночі — обстріли Нікопольщини, ворог вдарив п’ять разів з важкої артилерії. Влучив по Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки атак уточнюються.
Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано БПЛА-атаки по Щербаках та Новоандріївці, ракетна атака по м. Запоріжжю та 5 ударів з РСЗВ по Степовому. Інформація про постраждалих не надходила. В результаті обстрілів військовими рф пошкодження зазнали 24 будівлі, серед яких об’єкти інфраструктури та житлові будинки. Минулося без постраждалих.
Обстріли України 28 липня – як минула ніч у регіонах
Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Уди Богодухівського району, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Ізюмського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове.
Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будинок, горіла трава на площі 1 га.
У с. Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу сталася лісова пожежа.
У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих.
Вчора ввечері ворог обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено 2 житлові будинки. Постраждали 5 людей.
Луганщина: вчора ворог наступав поблизу Надії, але успіху знов не досяг. Авіаційного удару окупанти завдали по Білогорівці. За добу противник здійснив 105 обстрілів( 578 снарядів).
Донеччина: за добу окупанти здійснили 21 обстріл: авіаудари (тип ракет не встановлено), “КАБ-250”, РСЗВ “Смерч”, “Торнадо-С”, “Град”, артилерія, міномет. Обстріляли населені пункти: Авдіївка, Вугледар, смт Нью-Йорк, смт Велика Новосілка, с.Дружківське, с.Курдюмівка, с.Нелепівка, с.Багатир, с.Благодатне, смт Іллінка.
Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), господарча споруда, 2 га пшениці, магазин, гараж.
За добу по області — один загиблий, 3 поранених.
Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Ввечері внаслідок артилерійського обстрілу у Куцурубській громаді осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина. Інші дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.
Херсонщина: за добу по області противник здійснив 28 обстрілів (181 снаряд), з них по м. Херсон — 4 обстріли ( 35 снарядів).
Ворогом влучено в:
- райони 14 населених пунктів області
- будівлю гуманітарного складу (м.Херсон)
- територію та споруди гаражного кооперативу (м. Херсон)
- трансформатор на електропідстанції (с. Гаврилівка)
Через обстріл Одрадокамʼянки Тягинської громади постраждав чоловік.
57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі; потерпілого шпиталізували.
Противник здійснив авіаудар н. п. Новоберислав. Внаслідок влучання 2 КАБів зруйновано та пошкоджено 25 будинків. Минулося без поранених; дані щодо наслідків уточнюються.
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