Ворог знову здійснив обстріли України 28 липня вночі і вранку. Яка ситуація в регіонах

Вночі та зранку російські військові знову обстріляли громади Сумщини. Також вночі росіяни обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині.

Ніч проти 28 липня у більшості областей України минула відносно спокійно. Під обстрілами росіян опинилися вісім областей, в ОВА розповіли про наслідки атаки.

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Сумщина: вночі та вранці було зафіксован 6 обстрілів – 33 вибухів. Обстріляно 5 населених пунктів Білопільської, Хотінської, Новослобідської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської громад.

Дніпропетровщина: вночі — обстріли Нікопольщини, ворог вдарив п’ять разів з важкої артилерії. Влучив по Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки атак уточнюються.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано БПЛА-атаки по Щербаках та Новоандріївці, ракетна атака по м. Запоріжжю та 5 ударів з РСЗВ по Степовому. Інформація про постраждалих не надходила. В результаті обстрілів військовими рф пошкодження зазнали 24 будівлі, серед яких об’єкти інфраструктури та житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Обстріли України 28 липня – як минула ніч у регіонах

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Уди Богодухівського району, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Ізюмського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будинок, горіла трава на площі 1 га.

У с. Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу сталася лісова пожежа.

У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих.

Вчора ввечері ворог обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено 2 житлові будинки. Постраждали 5 людей.

Луганщина: вчора ворог наступав поблизу Надії, але успіху знов не досяг. Авіаційного удару окупанти завдали по Білогорівці. За добу противник здійснив 105 обстрілів( 578 снарядів).

Донеччина: за добу окупанти здійснили 21 обстріл: авіаудари (тип ракет не встановлено), “КАБ-250”, РСЗВ “Смерч”, “Торнадо-С”, “Град”, артилерія, міномет. Обстріляли населені пункти: Авдіївка, Вугледар, смт Нью-Йорк, смт Велика Новосілка, с.Дружківське, с.Курдюмівка, с.Нелепівка, с.Багатир, с.Благодатне, смт Іллінка.

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), господарча споруда, 2 га пшениці, магазин, гараж.

За добу по області — один загиблий, 3 поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Ввечері внаслідок артилерійського обстрілу у Куцурубській громаді осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина. Інші дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 28 обстрілів (181 снаряд), з них по м. Херсон — 4 обстріли ( 35 снарядів).

Ворогом влучено в:

райони 14 населених пунктів області

будівлю гуманітарного складу (м.Херсон)

територію та споруди гаражного кооперативу (м. Херсон)

трансформатор на електропідстанції (с. Гаврилівка)

Через обстріл Одрадокамʼянки Тягинської громади постраждав чоловік.

57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі; потерпілого шпиталізували.

Противник здійснив авіаудар н. п. Новоберислав. Внаслідок влучання 2 КАБів зруйновано та пошкоджено 25 будинків. Минулося без поранених; дані щодо наслідків уточнюються.

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