ЗСУ продовжують контрнаступ, мали успіх в районі Старомайорського: ситуація на фронті 27 липня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот дев’ятнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 27 липня і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі, 27 липня, 2023 року російська федерація атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами.

Усього зафіксовано два пуски КР «Калібр» з підводного човна з акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарська.

«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити ракети не вдалося, є пошкодження та постраждалі.

Усі вісім запущених ворогом “шахедів” знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

Загальна ситуація на фронті 27 липня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. У той же час ворог, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

За минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

Протягом минулої доби ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Гута Студенецька, Семенівка, Ясна Поляна Чернігівської області; Вільна Слобода, Попівка, Степне, Басівка, Могриця, Покровка Сумської області та Ветеринарне, Охримівка, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Богданівка, Часів Яр та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське та Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Курахівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя, Благодатного та Старомайорського. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Сторожеве та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Малої Токмачки, Оріхова, П’ятихаток Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Степове, Лобкове, Левадне та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав Херсонської області та Іванівка на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Завдяки успіхам Збройних Сил України на лінії бойового зіткнення, у місті Первомайськ окупованої Луганської області до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів. Разом з тим у центральній місцевій лікарні міста проходять лікування 730 окупантів. Медичний персонал окупованої лікарні не встигає надавати медичну допомогу російським терористам через велике завантаження та нестачу знеболювальних препаратів. Морально-психологічний стан російських терористів тут вкрай низький, вони не бажають повертатися у зону проведення бойових дій.

Але у Росії для них шукають заміну. Так зафіксовано, що у населеному пункті Шерстки Нижньогородської області рф у виправній колонії №12 розпочався процес збору інформації щодо військово-облікових та цивільних спеціальностей тамтешніх зеків, також адміністрація в’язниці з’ясовує інформацію про досвід строкової та контрактної служби у в’язнів. Збір даних проводиться за запитом міністерства оборони рф. Серед в’язнів вже ходять чутки примусову мобілізацію і відправлення на війну в Україну.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.

Втрати окупантів

Загалом, минулої доби, українські воїни ліквідували 590 російських окупантів. Спалили 9 російських танки, 11 бойових броньованих машин, 18 артилерійських системи, знищили 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 крилатих ракет та 18 автомобілів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 244270 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4186 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 8147 (+11) од,

артилерійських систем – 4745 (+18) од,

РСЗВ – 698 (+0) од,

засоби ППО ‒ 457 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3),

крилаті ракети ‒ 1347 (+40),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 708 (+0).

Дані уточнюються.

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