ЗСУ вибили окупантів з Андріївки: що відбувається на фронті 25 липня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот сімнадцяту добу. Про ситуацію на фронті 25 липня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 25 липня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В напрямку Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В ході ведення силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївка.

Російська федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гур’їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили території північно-східніше Леонівки Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Білопілля, східніше Угроїдів, південно-східніше Попівки Сумської області та Стрілеча, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Північне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Степове, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Бургунка, Львове, Тягинка, Микільське, Дніпровське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня зафіксовано прибуття підрозділу чеченських терористів росгвардії “ахмат”, які примусово виселяють місцевих українських мешканців з їхніх будинків буквально на вулицю та самовільно заселяються їхнє житло. Також ці чеченські терористи масово займаються мародерством, грабуючи речі місцевих мешканців, що викликало хвилю невдоволення серед цивільних людей.

У той же час, російські окупанти продовжують використовувати цивільні медичні та навчальні заклади тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочку під польовий шпиталь де на лікуванні перебувають десятки поранених окупантів.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Минулої доби українські воїни ліквідували 600 російських окупантів, спалили 12 танків, 13 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, збили 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищили 12 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 243220 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4174 (+12) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 8131 (+13) од,

артилерійських систем – 4705 (+30) од,

РСЗВ / MLRS – 698 (+1) од,

засоби ППО ‒ 454 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3977 (+14),

крилаті ракети ‒ 1307 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7194 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 703 (+5).

Дані уточнюються.

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