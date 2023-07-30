Російські блогери та “воєнкори” змінили тактику висвітлення українського контрнаступу ‒ ISW

Провоєнні російські блогери змінили тактику висвітлення українського контрнаступу, вони приєдналися до спроб Кремля зобразити визвольний наступ України як нібито неуспішний.

Так звані “Z-патріоти” та російські “воєнкори” все частіше перебільшують втрати ЗСУ та менше розповідають про втрати й проблеми армії РФ.

Про це у новому звіті повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає НСН.

Аналітики зазначають, що російські блогери широко розповсюдили кадри від 29 липня, стверджуючи, що на них видно, як один російський танк нібито розгромив цілу українську роту з бронетехнікою.

Насправді ж відео відзняте ще 7 червня. На кадрах видно, як артилерійські підрозділи військ РФ завдають ударів по колоні ЗСУ.

Російські джерела також ретранслювали старі кадри на підтримку заяв про те, що ЗСУ нібито зазнають значних втрат у бронетехніці. А зростання кількості таких відеоматеріалів 29 липня вказує на те, що в РФ навмисно їх поширюють, щоб підтримати версію Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін у подібній спробі перебільшення нещодавно заявив, що ЗСУ втратили 39 одиниць бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області.

“Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити можливості успішного контрнаступу ЗСУ та позиціонувати себе як ефективного керівника військових дій”, йдеться у повідомленні.

В Інституті вивчення війни зазначили, що українські війська 29 липня проводили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на окремих ділянках.

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